Οι πρώτες εκτιμήσεις ειδικού βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία και το οπτικό υλικό από το περιστατικό, ωστόσο οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell που σημειώθηκε στην περιοχή της Ψάθας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη μεγάλη φωτιά της Αττικοβοιωτίας.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ οι ειδικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, από τον ανθρώπινο παράγοντα μέχρι πιθανές τεχνικές ή επιχειρησιακές δυσκολίες που μπορεί να συνέβαλαν στο τραγικό περιστατικό.

Ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης, μιλώντας για τις πρώτες εκτιμήσεις, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια αρχική τεχνική αξιολόγηση με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και το βίντεο του συμβάντος, καθώς ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας.

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα δύο ελικόπτερα φαίνεται πως επιχειρούσαν σε σχηματισμό, όπως συμβαίνει συχνά στις αποστολές αεροπυρόσβεσης, όπου απαιτείται αυστηρός συντονισμός μεταξύ των εναέριων μέσων.

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Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης από αέρος πραγματοποιούνται με συγκεκριμένες διαδικασίες και τα ελικόπτερα κινούνται υπό συντονισμό, ώστε να διατηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας και να ακολουθούνται συγκεκριμένοι άξονες προσέγγισης προς το μέτωπο της φωτιάς.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι τι προκάλεσε την απώλεια του απαιτούμενου διαχωρισμού μεταξύ των δύο ελικοπτέρων και πώς αυτά βρέθηκαν σε τόσο κοντινή απόσταση ώστε να σημειωθεί η σύγκρουση.

Τα πρώτα στοιχεία από το οπτικό υλικό

Με βάση το διαθέσιμο βίντεο από το περιστατικό, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το δεύτερο ελικόπτερο ενδέχεται να προσέκρουσε στο πρώτο, το οποίο φέρεται να προηγούνταν στον σχηματισμό. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το υλικό δεν επαρκεί για οριστικά συμπεράσματα.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν όλα τα δεδομένα, όπως οι κινήσεις των δύο ελικοπτέρων, οι συνθήκες πτήσης, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων, οι καιρικές συνθήκες, αλλά και η τεχνική κατάσταση των αεροσκαφών.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιστράτηγος ε.α, Ανδριανός Γκούμπαρσης, στο επίκεντρο της διερεύνησης θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος επικοινωνίας και καθοδήγησης των δύο ελικοπτέρων πριν από τη σύγκρουση, καθώς και το ποιος είχε την ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού τους.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα δύο ελικόπτερα δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε τροχιά που να εγκυμονεί κίνδυνο επαφής και αφήνει αιχμές για πιθανή εμπλοκή επίγειου συντονιστή, ο οποίος – όπως υποστηρίζει – δεν είχε την απαιτούμενη αρμοδιότητα για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Τα κρίσιμα ερωτήματα της έρευνας

Μετά τη σύγκρουση των δύο Bell, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να απαντήσουν σε σειρά ερωτημάτων:

Πώς βρέθηκαν τα δύο ελικόπτερα σε τόσο κοντινή απόσταση;

Υπήρχε σαφής διαχωρισμός στις διαδρομές πτήσης τους;

Ποιος είχε τον τελικό συντονισμό των κινήσεων των εναέριων μέσων;

Υπήρξαν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των πληρωμάτων ή των επιχειρησιακών κέντρων;

Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης του περιστατικού.

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