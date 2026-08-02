Συγκίνηση και μηνύματα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων μετά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης στην Ψάθα, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Βαρύ είναι το κλίμα μετά την τραγωδία στην Ψάθα, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης, όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία.

Ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος, στέλνοντας μηνύματα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων και ζητώντας πλήρη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας.

Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/pfbid0EdHuRqeMTZL1wXZgrC7PP3rF8VMeQyVwrW9gqvXi96pNoLDU1a3UNzcFRqqhoqrfl}

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Ανδρουλάκης: «Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές»

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι η χώρα βιώνει ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, μετά και τον θάνατο τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο.

«Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες.

Μετά τον θάνατο τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, σήμερα στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, έχασαν τη ζωή τους ένας Ρουμάνος χειριστής ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους».

Χάρης Δούκας: Μας συγκλονίζει η τραγική απώλεια

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου.

ΚΚΕ: Μόλις σε 5 μέρες θρηνούμε 5 νεκρούς στη μάχη με τις φλόγες

Την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος.

«Δυστυχώς μόλις σε 5 μέρες θρηνούμε 5 νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, μια μάχη που καθίσταται άνιση, εξαιτίας των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που οι πυροσβέστες καλούνται να επιχειρήσουν και κυρίως της έλλειψης ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου πρόληψης και αντιπυρικής θωράκισης.

Απαιτούμε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, παίρνοντας υπόψη ότι τα συγκεκριμένα ελικόπτερα μισθώνονται από ιδιωτικές εταιρίες, αλλά και το πώς αυτό το γεγονός επιδρά στην ασφάλεια των πτήσεων.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους του πληρώματος του ελικοπτέρου που συμμετείχε στην πυρόσβεση στην περιοχή της Ψαθάς. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους δύο τραυματίες».

ΣΥΡΙΖΑ: «Η χώρα βυθίζεται στο πένθος»

Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των δύο ανθρώπων, συνδέοντας το νέο δυστύχημα με τις προηγούμενες απώλειες πυροσβεστών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ρέθυμνο και Γύθειο.

«Η τραγική απώλεια των δύο χειριστών ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα, μετά την απώλεια των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο, βυθίζει τη χώρα στο πένθος.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, καθώς και τη συμπαράστασή μας σε όσους εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Αυτή η ώρα είναι πρωτίστως ώρα θλίψης. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα τραγικά περιστατικά.

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή».

Κασσελάκης: «Άνθρωποι που έφυγαν για να προστατεύσουν ζωές δεν γύρισαν στις οικογένειές τους»

Στη φονική σύγκρουση αναφέρθηκε και ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος με ανάρτησή του εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος.

«Σήμερα σφίγγεται και πάλι η καρδιά μας. Δύο άνθρωποι, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος πιλότος, έχασαν τη ζωή τους στην Ψάθα την ώρα που πάλευαν με τις φλόγες.

Είναι ασύλληπτο: Άνθρωποι που έφυγαν το πρωί από τα σπίτια τους για να προστατεύσουν τις δικές μας ζωές και τον τόπο μας, να μην επιστρέψουν ποτέ στις οικογένειές τους.

Αυτές τις ώρες τα πολλά λόγια δεν έχουν κανένα νόημα. Η σκέψη όλων μας είναι μόνο στους δικούς τους ανθρώπους που καλούνται ξαφνικά να διαχειριστούν τον απόλυτο εφιάλτη. Παράλληλα, ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας γρήγορη ανάρρωση στους δύο τραυματίες.

Στους ανθρώπους που χάθηκαν οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη. Και το λιγότερο που τους χρωστάμε, είναι να μάθουμε ακριβώς τι πήγε στραβά, ώστε να μη ζήσουμε ποτέ ξανά κάτι τέτοιο».

{https://x.com/skasselakis/status/2083947320903610791}