Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων μετά την απόπειρα χιλιάδων ανθρώπων να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό ή στον συνωστισμό που δημιουργήθηκε στα σύνορα.

Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά το μαζικό κύμα μεταναστών που επιχείρησε να εισέλθει στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο, σε ένα από τα σοβαρότερα μεταναστευτικά επεισόδια των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Οι τραγικές εξελίξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της μαζικής προσπάθειας χιλιάδων ανθρώπων να διασχίσουν τα σύνορα, με πολλούς να επιχειρούν να φτάσουν στη Θέουτα κολυμπώντας ή περνώντας από τα σημεία κοντά στον συνοριακό φράχτη και τον κυματοθραύστη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αρκετά από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, ενώ άλλοι άνθρωποι φέρεται να ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια της μαζικής προσπάθειας διέλευσης. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς δεν αποκλείεται ο αριθμός των νεκρών να μεταβληθεί.

Χιλιάδες άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν στη Θέουτα

Η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα παρέμεινε ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς χιλιάδες μετανάστες συγκεντρώθηκαν στην περιοχή των συνόρων, ασκώντας τεράστια πίεση στις ισπανικές και μαροκινές αρχές ασφαλείας.

Οι ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό, ενώ η Μαδρίτη προχώρησε σε μέτρα ενίσχυσης της παρουσίας της στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής πίεση στα σύνορα.

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Πολλοί από όσους κατάφεραν να φτάσουν στη Θέουτα ήταν εξαντλημένοι ή τραυματισμένοι, καθώς η προσπάθεια διέλευσης έγινε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Διεθνής ανησυχία για τη νέα μεταναστευτική κρίση

Η Θέουτα, ένας από τους δύο ισπανικούς θύλακες στη βόρεια Αφρική μαζί με τη Μελίγια, αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα βασικά σημεία εισόδου μεταναστών που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Το νέο περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στην Ευρώπη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων.

Οι ισπανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης των θυμάτων και παροχής βοήθειας στους επιζώντες.