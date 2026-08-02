Δύο μικροσκοπικά ειδώλια από ελεφαντόδοντο μαμούθ, σμιλεμένα πριν από περίπου 40.000 χρόνια, ήρθαν στο φως στο σπήλαιο Hohle Fels, έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης.

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη που φωτίζει τις απαρχές της ανθρώπινης καλλιτεχνικής δημιουργίας πραγματοποίησαν αρχαιολόγοι στη νοτιοδυτική Γερμανία, φέρνοντας στο φως δύο εξαιρετικά μικρά γλυπτά πουλιών, κατασκευασμένα από ελεφαντόδοντο μαμούθ πριν από περίπου 40.000 χρόνια.

Όπως αναφέρει το smithsonianmag, τα δύο ειδώλια εντοπίστηκαν στο περίφημο σπήλαιο Hohle Fels, στην περιοχή της Σουηβικής Ιούρας, έναν αρχαιολογικό χώρο που έχει ήδη χαρίσει στην επιστήμη ορισμένα από τα αρχαιότερα γνωστά έργα εικονιστικής τέχνης στον κόσμο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για αντικείμενα που δημιουργήθηκαν λίγο μετά την άφιξη του Homo sapiens στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αποκαλύπτοντας ότι οι πρώτοι σύγχρονοι άνθρωποι διέθεταν ήδη ανεπτυγμένη καλλιτεχνική έκφραση και συμβολική σκέψη.

Μικροσκοπικά έργα τέχνης με εντυπωσιακές λεπτομέρειες

Τα δύο γλυπτά έχουν μήκος μικρότερο από 2,5 εκατοστά – περίπου όσο ένα ανθρώπινο νύχι – και ζυγίζουν ελάχιστα γραμμάρια. Παρά το μικροσκοπικό τους μέγεθος, εντυπωσιάζουν για την ακρίβεια της κατασκευής τους.

Το πρώτο ειδώλιο απεικονίζει ένα πουλί με ανοιχτά φτερά, αν και μέρος του σώματός του έχει καταστραφεί με την πάροδο των χιλιετιών. Το δεύτερο διατηρείται σχεδόν άθικτο και φαίνεται να αναπαριστά ένα πουλί ξαπλωμένο, πιθανότατα την ώρα που επωάζει τα αυγά του.

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Οι τεχνίτες της εποχής απέδωσαν με αξιοθαύμαστη λεπτομέρεια χαρακτηριστικά όπως τα μάτια, το ράμφος και τα φτερά, γεγονός που επιτρέπει στους επιστήμονες να επιχειρούν ακόμη και την αναγνώριση του είδους των πτηνών.

«Ο καλλιτέχνης αποτύπωσε πραγματικές παρατηρήσεις»

Ο επικεφαλής της έρευνας, αρχαιολόγος Nicholas Conard από το Πανεπιστήμιο του Τίμπινγκεν, τονίζει ότι τα γλυπτά δεν είναι απλώς συμβολικές απεικονίσεις.

«Τα γλυπτά δεν είναι ιδιαίτερα σχηματοποιημένα. Αντίθετα, περιλαμβάνουν μοναδικά χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι ο δημιουργός παρατηρούσε προσεκτικά τα πουλιά και κατέγραψε στοιχεία που μας επιτρέπουν να εξετάσουμε ακόμη και το είδος ή τη συμπεριφορά τους», σημειώνει.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τουλάχιστον ένα από τα ειδώλια πιθανόν αναπαριστά έναν βουνοπέρδικα ή άλλο πτηνό της οικογένειας των αγριόκοτων, ενώ για το δεύτερο εξετάζεται το ενδεχόμενο να απεικονίζει αρπακτικό πουλί.

Ίσως δημιουργήθηκαν από τον ίδιο καλλιτέχνη

Τα δύο αντικείμενα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του 2025 σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου μεταξύ τους, γεγονός που οδηγεί τους αρχαιολόγους στην εκτίμηση ότι κατασκευάστηκαν την ίδια χρονική περίοδο και ενδεχομένως από τον ίδιο τεχνίτη.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε σε στρώματα που ανήκουν στην Αυρινακιανή περίοδο, μία από τις πρώτες πολιτισμικές φάσεις των σύγχρονων ανθρώπων στην Ευρώπη, όταν οι πληθυσμοί του Homo sapiens εξαπλώνονταν στην ήπειρο κατά την Εποχή των Παγετώνων.

Ένας αρχαιολογικός θησαυρός παγκόσμιας σημασίας

Το Hohle Fels αποτελεί ένα από τα έξι σπήλαια της Σουηβικής Ιούρας που έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, χάρη στον μοναδικό πλούτο των ευρημάτων τους.

Οι ανασκαφές που πραγματοποιούνται στην περιοχή από τον 19ο αιώνα έχουν αποκαλύψει αντικείμενα ηλικίας από 33.000 έως και 43.000 ετών, μεταξύ των οποίων ειδώλια ζώων, μουσικά όργανα κατασκευασμένα από οστά, αλλά και τη διάσημη «Αφροδίτη του Hohle Fels», ένα από τα αρχαιότερα γνωστά γλυπτά που απεικονίζουν ανθρώπινη μορφή.

Πριν από περίπου 25 χρόνια είχε ανακαλυφθεί στο ίδιο σπήλαιο ακόμη ένα γλυπτό πουλιού, γεγονός που σημαίνει ότι πλέον έχουν βρεθεί συνολικά τρία παρόμοια έργα τέχνης στην ίδια θέση. Αντίθετα, σε γειτονικές προϊστορικές τοποθεσίες έχουν εντοπιστεί μόνο ειδώλια άλλων ζώων.

Η διαφορά αυτή οδηγεί τους επιστήμονες στην υπόθεση ότι κάθε κοινότητα ίσως ανέπτυσσε τη δική της εικαστική παράδοση και επέλεγε συγκεκριμένα ζώα ως συμβολικά μοτίβα.

Μυστήριο ο σκοπός των γλυπτών

Παρά τη σπουδαιότητα της ανακάλυψης, ο πραγματικός ρόλος των μικροσκοπικών γλυπτών παραμένει άγνωστος.

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα: μπορεί να λειτουργούσαν ως προσωπικά φυλαχτά, να αποτελούσαν σύμβολα κοινωνικής ταυτότητας ή να συνδέονταν με τελετουργικές πρακτικές.

Ο παλαιολιθικός αρχαιολόγος Daniel Adler από το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, εκτιμά ότι τα αντικείμενα πιθανότατα είχαν βαθύτερη κοινωνική και συμβολική σημασία.

«Αυτά τα αντικείμενα δημιουργήθηκαν για έναν σκοπό πολύ σημαντικότερο από την απλή αισθητική απόλαυση», σημειώνει.

Ένα παράθυρο στον νου των πρώτων Ευρωπαίων

Ο Nicholas Conard υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους καλλιτεχνικές δημιουργίες αποκαλύπτουν το υψηλό επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων των πρώτων σύγχρονων ανθρώπων, στοιχείο που ενδεχομένως συνέβαλε στην επιβίωση και την εξάπλωσή τους στην Ευρώπη, σε αντίθεση με άλλες ανθρώπινες ομάδες, όπως οι Νεάντερταλ.

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει τις μελέτες στο Hohle Fels, αναλύοντας ακόμη και αρχαίο DNA από τα ιζήματα του σπηλαίου, με στόχο να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο ζωής και τις κοινωνικές δομές εκείνων των πληθυσμών.

Τα δύο μοναδικά ειδώλια εκτίθενται πλέον στο Μουσείο Προϊστορίας Blaubeuren, ενώ η συγκίνηση των ερευνητών παραμένει έντονη.

Η παλαιοντολόγος Elisa Luzi, που αναγνώρισε ένα από τα γλυπτά κατά τη διαδικασία κοσκινίσματος των ιζημάτων, περιέγραψε την εμπειρία ως μοναδική:

«Βλέπεις αυτό το μικροσκοπικό ειδώλιο και αισθάνεσαι την ανθρώπινη παρουσία πίσω από αυτό. Κανείς δεν είχε αντικρίσει αυτά τα έργα εδώ και 40.000 χρόνια. Είμαστε οι πρώτοι που τα βλέπουμε ξανά και αυτό είναι πραγματικά ένα ανεκτίμητο προνόμιο».