Μετά τον καθαρισμό και την αποκατάστασή τους, τα χρυσά αντικείμενα ζυγίζουν περισσότερα από 600 γραμμάρια, γεγονός που ενισχύει τη μοναδικότητα της ανακάλυψης.

Ένα εντυπωσιακό εύρημα σε ναυάγιο στον βυθό της Αδριατικής Θάλασσας ρίχνει νέο φως στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και στις θαλάσσιες μετακινήσεις της ύστερης αρχαιότητας.

Αρχαιολόγοι που μελετούν εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία ένα βυζαντινό ναυάγιο στα ανοικτά των νότιων ακτών της Κροατίας εκτιμούν ότι το πλοίο πιθανότατα δεν μετέφερε απλούς εμπόρους, αλλά ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόσωπο και τη συνοδεία του, σύμφωνα με το Reuters.

Τα πολύτιμα αντικείμενα που ανασύρθηκαν από το ναυάγιο, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν χρυσά κοσμήματα, νομίσματα και πολυτελή διακοσμητικά αντικείμενα, οδηγούν τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ένα πλοίο με επιβάτες υψηλής κοινωνικής θέσης.

Ένα ναυάγιο που αλλάζει την εικόνα της εποχής

Τα πρώτα στοιχεία από την πολυετή υποβρύχια έρευνα δείχνουν ότι το πλοίο πιθανότατα χρονολογείται στον 7ο ή 8ο αιώνα μ.Χ. Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα δεν παραπέμπουν σε ένα συνηθισμένο εμπορικό πλοίο, αλλά σε ένα ταξίδι που συνδεόταν με την ελίτ της εποχής.

Μεταξύ των αντικειμένων που εντοπίστηκαν βρίσκονται χρυσά νομίσματα από την περίοδο της δυναστείας του Ηρακλείου, η οποία κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ιστορική περίοδο. Παράλληλα, βρέθηκαν αγκράφες διακοσμημένες με πολύτιμους λίθους, όπως ρουμπίνια, σμαράγδια και μαργαριτάρια, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι με απεικόνιση αυτοκράτορα.

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«Ένα τέτοιο δαχτυλίδι σίγουρα δεν θα φοριόταν από οποιονδήποτε», δήλωσε ο Pavle Dugonjic, επικεφαλής του Τμήματος Υποβρύχιας Αρχαιολογίας στο Κροατικό Ινστιτούτο Συντήρησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ευρήματος.

Η μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού σε μεσογειακό ναυάγιο της περιόδου

Η ερευνητική ομάδα, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο καταδυτικό εξοπλισμό, εργάζεται εδώ και δέκα χρόνια για να αποκαλύψει σταδιακά την ιστορία του πλοίου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο νησί Μλιετ της Αδριατικής.

Η ποσότητα του χρυσού που εντοπίστηκε θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για αρχαιολογικό ναυάγιο της Μεσογείου. Σύμφωνα με τον Igor Miholjek, επικεφαλής έρευνας στο Κροατικό Ινστιτούτο Συντήρησης, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα σε ναυάγιο σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Η μετάβαση από την αρχαιότητα στον Μεσαίωνα

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, διάδοχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, κυριάρχησε για αιώνες στην ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, κατά τον 7ο και τις αρχές του 8ου αιώνα βρισκόταν σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων, καθώς αντιμετώπιζε πολέμους, εσωτερικές κρίσεις και απώλειες εδαφών.

Για τους αρχαιολόγους, το συγκεκριμένο ναυάγιο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία κατανόησης αυτής της μεταβατικής περιόδου.

«Για μένα, είναι το σημαντικότερο ναυάγιο της εποχής του», δήλωσε ο Justin Leidwanger, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Όπως εξήγησε, η μελέτη του ναυαγίου μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το τέλος της ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου και τη διαμόρφωση του μεσαιωνικού κόσμου, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο οι θαλάσσιες διαδρομές συνέδεαν τη Μεσόγειο, αλλά και πώς η περιοχή σταδιακά κατακερματίστηκε καθώς η αυτοκρατορική ισχύς άρχισε να υποχωρεί.

Το βυζαντινό πλοίο της Κροατίας δεν αποτελεί απλώς ένα αρχαιολογικό εύρημα μεγάλης αξίας. Είναι ένα «χρονοκάψουλα» από μια εποχή αλλαγών, που βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς ένας ολόκληρος κόσμος μεταμορφωνόταν από την αρχαιότητα στον Μεσαίωνα.