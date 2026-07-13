Η ομάδα των αρχαιολόγων θα συνεχίσει τις έρευνες για να ταυτοποιήσει τα άτομα που έχουν ταφεί εκεί και να μάθει περισσότερα για τη ζωή τους.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν τάφο ηλικίας περίπου 3.000 ετών κοντά στη νότια αιγυπτιακή πόλη του Λούξορ, ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη από μια σειρά σημαντικών αρχαιολογικών ανακαλύψεων, οι οποίες η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα ενισχύσουν τον τουρισμό.

Ο τάφος, που ταυτοποιήθηκε ότι ανήκε σε έναν άνδρα ονόματι Πασέρ, εντοπίστηκε από ολλανδική αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου του Λέιντεν στη νεκρόπολη Σεΐχ Αμπντ ελ-Κούρνα, στη δυτική όχθη του Λούξορ, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Η ομάδα των αρχαιολόγων θα συνεχίσει τις έρευνες για να ταυτοποιήσει τα άτομα που έχουν ταφεί εκεί και να μάθει περισσότερα για τη ζωή τους.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο τάφος χρονολογείται στην περίοδο των Ραμεσίδων, η οποία περιλαμβάνει τη 19η και 20ή Δυναστεία της αρχαίας Αιγύπτου, με βάση το καλλιτεχνικό ύφος των επιγραφών του.

Ο τάφος βρίσκεται ανατολικά ενός ήδη γνωστού ταφικού μνημείου και ακολουθεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των ιδιωτικών τάφων της Θήβας του Νέου Βασιλείου (1570-1069 π.Χ.).

{https://x.com/cgtnafrica/status/2076369541945610270}

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Αποτελείται από μια ανοικτή αυλή που οδηγεί σε λαξευμένο στο βράχο παρεκκλήσι σε σχήμα ανεστραμμένου γράμματος «Τ», κάτω από το οποίο έχουν διαμορφωθεί υπόγειοι ταφικοί θάλαμοι.

Στην αυλή, οι αρχαιολόγοι βρήκαν αρκετά καλά διατηρημένα αρχιτεκτονικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ένα πλίνθινο βάθρο για την τοποθέτηση επιτύμβιας στήλης, καθώς και μια σκάλα που πλαισιώνεται από επικλινείς ράμπες και οδηγεί στην είσοδο του τάφου.

Στο εσωτερικό του, επιγραφές με το όνομα του Πασέρ τον απεικονίζουν να λατρεύει διάφορες θεότητες μέσα σε ιερά, καθώς και να κάθεται μαζί με τη σύζυγό του μπροστά σε ένα τραπέζι προσφορών.

Η αρχαιολογική ομάδα δήλωσε ότι θα συνεχίσει την τεκμηρίωση και τη μελέτη του μνημείου, προκειμένου να εξακριβωθεί ποιοι ακριβώς τάφηκαν εκεί και να γίνει καλύτερα κατανοητό το ιστορικό και αρχαιολογικό του πλαίσιο.

Η ανακάλυψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αίγυπτος προβάλλει νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασική πηγή ξένου συναλλάγματος για τη χώρα.

Με πληροφορίες από cbsnews