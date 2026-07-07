Η Αργεντινή ανέτρεψε το εις βάρος της 0-2 και προκρίθηκε στην φάση των «8» του Μουντιάλ 2026.

Την Αργεντινή στο Μουντιάλ 2026 απλά δεν γίνεται να την ξεγράψεις! Μετά τη δύσκολη πρόκριση απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήριο για τους «32», η Αργεντινή βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Αίγυπτο, όμως με 3 γκολ μετά το 79΄ ολοκλήρωσε την ανατροπή και συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση.

Οι «Φαραώ» σόκαραν την Αργεντινή μόλις στο 13ο λεπτό. Ο Ατία έκανε τη σέντρα στην καρδία της περιοχής της Αργεντινής, ο Γιασέρ Ιμπραήμ κέρδισε κατά κράτος τον Λισάντρο Μαρτίνεζ και με κεφαλιά έκανε το 1-0.

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Στο 19΄ η «Αλμπισελέστε» έχασε τεράστια ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα, όμως ο Λιονέλ Μέσι αστόχησε σε εκτέλεση πέναλντι, με τον Σομπίρ να πέφτει σωστά και να αποκρούει.

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Η Αργεντινή πίεσε για την ισοφάριση χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες. Στο 27΄ ο Σομπίρ απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του ΜακΆλιστερ, ενώ στο 30΄ η εκτέλεση φάουλ του Μέσι σταμάτησε στο δοκάρι.

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Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Αργεντινή να έχει τις φάσεις, αλλά όχι το πολυπόθητο γκολ.

Την εξέλιξη του δεύτερου μέρους μάλλον ελάχιστοι την περίμεναν.

Στο 58ο λεπτό η Αίγυπτος σκόραρε με τον Ζίκο έπειτα από καταπληκτική επιθετική ανάπτυξη, όμως το γκολ ακυρώθηκε λόγω φάουλ υπέρ της Αργεντινής στην αρχή της φάσης.

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Το 2-0 ήρθε για την αφρικανική ομάδα στο 67΄ και αυτή τη φορά το γκολ του Ζίκο μέτρησε. Η άμυνα της Αργεντινής ολιγόρησε, ο Σαλάχ διέσχισε το γήπεδο, μοίρασε στον Χασάν και εκείνος έκανε την ασίστ στον Ζίκο.

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Και εκεί που όλοι θεωρούσαν ότι το ματς κρίθηκε, η Αργεντινή άρχισε την αντεπίθεση. Στο 79΄ η «Αλπισελέστε» μείωσε σε 1-2 με τον Κρίστιαν Ρομέρο, ο οποίος πήρε αμαρκάριστος την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στην εστία του Σορμπίρ.

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Στο 83΄ ήρθε η ώρα να μιλήσει ο Μέσι και να κάνει ότι δεν κατάφερε στο 19΄. Μετά από φάση διαρκείας, η μπάλα στρώθηκε στον Μέσι και εκείνος με δυνατό βολέ διαμόρφωσε το 2-2.

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Την επική ανατροπή σφράγισε ο Ένζο Φερνάντεζ στο 90+2΄. Η Αργεντινή ξεχύθηκε στην αντεπίθεση, ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ έκανε τη σέντρα και ο Ένζο με κεφαλιά έγραψε το τελικό 3-2.

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Κοντράστ συναισθημάτων στο φινάλε. Η Αργεντινή επέστρεψε στον «παράδεισο από την κόλαση», με τους Αιγύπτιους να μην μπορούν να αντιληφθούν το τι συνέβη. Το ταξίδι του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται, με την Αίγυπτο να αποδεικνύεται ένας σκληρός αντίπαλος που μετά το Πράσινο Ακρωτήριο, κοίταξε στα μάτια την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

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Για την φάση των «8» η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία - Ελβετία.