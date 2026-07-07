Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία με την Αργεντινή να κερδίζει 3-2 την Αίγυπτο. Πρώτος σκόρερ και σε ασίστ στα Παγκόσμια Κύπελλα, υπογράφοντας μία ανατροπή που θα μνημονεύεται για καιρό.

Η Αργεντινή πραγματοποίησε επική ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο, παίρνοντας την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ 2026. Το έπος της «Αλμπισελέστε» φέρει για μία ακόμη φορά την υπογραφή του ασύλληπτου Λιονέλ Μέσι, ο οποίος στα 39 του χρόνια αποδεικνύει γιατί θεωρείται από την πλειοψηφία ο κορυφαίος.

Ο Μέσι αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομάδα του στην αναμέτρηση με την Αίγυπτο. Μπορεί να έχασε το πέναλντι στο 13΄ και η μπάλα να βρήκε το δοκάρι στην εκτέλεση φάουλ στο πρώτο ημίχρονο, όμως με την ασίστ του στο 1-2 του Ρομέρο και το γκολ του στο 83΄ έγραψε για μία ακόμη φορά ιστορία.

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Με το γκολ του απέναντι στους «Φαραώ» έφτασε τα 21 συνολικά, αποτελώντας τον κορυφαίο σκόρερ των Μουντιάλ. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Λιονέλ Μέσι έχει σκοράρει 8 φορές. Παράλληλα, με την ασίστ του στον Ρομέρο έφτασε τις 9, ξεπερνώντας τον Ντιέγκο Μαραντόνα, φτάνοντας επίσης στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας.

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Όταν ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, ο φακός της κάμερας «έπεσε» πάνω στον Μέσι, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Η συναισθηματική φόρτιση του Μέσι ήταν φανερή και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν οι συμπαίκτες του τον πέταξαν κυριολεκτικά στον αέρα.

Πριν το 79΄, όλοι νόμιζαν ότι παρακολουθούσαν το τελευταίο παιχνίδι του Αργεντίνου «μάγου» σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Η έκβαση της αναμέτρησης όμως είχε και συναισθηματικές ανατροπές. Και οι μεγάλοι λυγίζουν. Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί σύμβολο της Αργεντινής και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το αποδεικνύει περίτρανα στα 39 του χρόνια.

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Το ταξίδι του Λιονέλ Μέσι και της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται. Μαζί του και το όνειρο μίας ολόκληρης χώρας, προκειμένου να βρεθεί στην κορυφή του κόσμου για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση.

Η ανατροπή της Αργεντινής

Η Αίγυπτος προηγήθηκε στο 14' με κεφαλιά του Ιμπραΐμ, αιφνιδιάζοντας την Αργεντινή. Η «Αλμπισελέστε» πίεσε ασφυκτικά, όμως ο Λιονέλ Μέσι έχασε πέναλτι στο 19' (δεύτερο χαμένο στη διοργάνωση), είχε δοκάρι με απευθείας φάουλ στο 31' και είδε τον τερματοφύλακα Σομπέρ να πραγματοποιεί εντυπωσιακές αποκρούσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αίγυπτος βρήκε ξανά χώρους και, αφού της ακυρώθηκε γκολ στο 59', πέτυχε τελικά το 2-0 στο 67' με τον Ζίκο, έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η συνέχεια, όμως, ανήκε ολοκληρωτικά στον Μέσι και την Αργεντινή. Στο 79' ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» δημιούργησε το 2-1 για τον Ρομέρο, ενώ στο 83' ισοφάρισε ο ίδιος σε 2-2 με εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή.

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Η μεγάλη ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 90+2', όταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες σέντραρε και ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην Αργεντινή μία επική νίκη και πρόκριση.

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