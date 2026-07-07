Στιγμιότυπα πριν από το δείπνο των ηγετών στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Επίσημο δείπνο παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, ανοίγοντας ουσιαστικά την «αυλαία» της Συνόδου, πριν από τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης.

Ο Τούρκος πρόεδρος και η «πρώτη κυρία» της γειτονικής χώρας, Εμινέ Ερντογάν, υποδέχθηκαν τους ηγέτες και τις συζύγους τους στα σκαλιά του Λευκού Παλατιού στην Άγκυρα.

Λίγη ώρα αργότερα, όλοι τους πήραν θέση στα σκαλιά του προεδρικού μεγάρου, για την καθιερωμένη «οικογενειακή» φωτογραφία της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ευδιάθετος ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο προεδρικό μέγαρο, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση που είχε εκεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοίνωσε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για τους ρωσικούς S-400, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί η χώρα στο πρόγραμμα των F-35, κάτι στο οποίο αντιδρά έντονα ένας άλλος σύμμαχός του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε ευδιάθετος φτάνοντας ξανά στο προεδρικό μέγαρο. Ακούγοντας τα εμβατήρια που έπαιζε η μπάντα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, έδωσε την… έγκρισή του, σηκώνοντας τον αντίχειρα, ενώ στη συνέχεια χαιρέτησε θερμά την Εμινέ Ερντογάν, προτού ποζάρει δίπλα στο προεδρικό ζεύγος της Τουρκίας.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2074545506093613567}

Το χειροφίλημα που δεν… έκανε τελικά ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μπριζίτ και φορώντας ξανά γυαλιά ηλίου. Τις τελευταίες ημέρες ο Γάλλος πρόεδρος επανέφερε αυτό το αξεσουάρ, που συζητήθηκε ιδιαίτερα στο φόρουμ του Νταβός. Τότε είχε αναφέρει πως αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα στα μάτια.

Η Μπριζίτ Μακρόν αγκαλιάστηκε με την Εμινέ Ερντογάν, αλλά όταν ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε να της κάνει χειροφίλημα, η «πρώτη κυρία» της Τουρκίας φάνηκε να κρατά προς τα κάτω το χέρι της, ακυρώνοντας την κίνησή του.

{https://x.com/etkilihaberyeni/status/2074574680577777831?s=20}

Η άφιξη Μητσοτάκη στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα, έφτασε στο προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σύζυγος του πρωθυπουργού ασπάστηκε την Εμινέ Ερντογάν, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε χειραψία μαζί της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djsi5ra53ae9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Τελευταία έφτασε η Μελόνι στο δείπνο

Η Τζόρτζια Μελόνι ήταν η τελευταία που έφτασε στο προεδρικό μέγαρο. Και δεν την περίμενε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τούρκος πρόεδρος μπήκε μαζί του στο εσωτερικό του Λευκού Παλατιού. Έτσι, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τσεβντέτ Γιλμάζ υποδέχθηκε τους δύο τελευταίους που έφτασαν, τους πρωθυπουργούς της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο και της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

{https://x.com/clashreport/status/2074561106454974797}

Οι αφίξεις των ηγετών του ΝΑΤΟ για το δείπνο

{https://x.com/tcbestepe/status/2074530506545222025}

Τραμπ: «Δώρα» σε Ερντογάν, γκρίνια για το ΝΑΤΟ και ο έλεγχος της Γροιλανδίας

Φτάνοντας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να εκφράσει ξανά τα παράπονά του για τους συμμάχους, επειδή δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Έχουμε επενδύσει τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ. Γιατί; Για να προστατεύσουμε ευρωπαϊκές χώρες και άλλες… Θα περίμενες ότι θα ήταν πολύ πρόθυμοι να κάνουν κάτι να μας βοηθήσουν και δεν ήταν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία μας απέρριψε. Και αυτό είναι ΟΚ, αλλά γιατί ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και εκείνοι δεν είναι εκεί για εμάς; Εμείς ήμασταν πάντα εκεί για αυτούς», συμπλήρωσε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2074479022914842673}

Αντίθετα, τόνισε επανειλημμένα την καλή σχέση του με τον Ερντογάν και δήλωσε πως θα άρει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας- που είχαν επιβληθεί για τους S-400- ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα.

«Πρόκειται να άρουμε τις κυρώσεις», είπε απαντώντας ερώτηση σχετικά με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με βάση τον νόμο Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

{https://x.com/RapidResponse47/status/2074481984689078362}

Το 2020, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA στην Τουρκία λόγω της απόκτησης από την Άγκυρα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-300. Απομάκρυνε επίσης την Άγκυρα από το πρόγραμμα κατασκευής των μαχητικών αεροσκαφών F-35, κίνηση που η Τουρκία χαρακτήρισε άδικη και παράνομη.

«Είναι μία απόφαση που θα λάβουμε», είπε για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2074476647416209562}

Ο Τραμπ επανήλθε και στο θέμα της Γροιλανδίας, δηλώνοντας πως θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και όχι της Δανίας. «Η Δανία δεν ξοδεύει χρήματα για να βοηθήσει πραγματικά τη Γροιλανδία. Αλλά είναι ένα σημαντικό μέρος για τις ΗΠΑ και είναι περικυκλωμένο από κινεζικά και ρωσικά πλοία», δήλωσε. Η Γροιλανδία «θα έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ, όχι τη Δανία», τόνισε, αλλά παραδέχθηκε πως αυτό «θα έβλαπτε τη σχέση μου με το ΝΑΤΟ».

Φρέντρικσεν: Η Γροιλανδία δεν πωλείται

Λίγες ώρες αργότερα, απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, η Μέτε Φρέντρικσεν δήλωσε πως περιμένει από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σεβαστούν την κυριαρχία της Δανίας, επαναλαμβάνοντας πως η Γροιλανδία δεν πωλείται.

«Είναι γνωστή η θέση των ΗΠΑ ότι θέλουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία και να τους ανήκει. Ελπίζω πως είναι εξίσου γνωστό παντού πως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», συμπλήρωσε η Δανή πρωθυπουργός.

Φωτ.: EUROKINISSI/ EUROPEAN UNION, TURKISH PRESIDENCY