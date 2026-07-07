Η DSRB φιλοδοξεί να κινητοποιήσει έως και 100 δισ. στερλίνες για επενδύσεις στην άμυνα, την τεχνολογία και τις κρίσιμες υποδομές.

Τη δημιουργία της Defence, Security and Resilience Bank (DSRB), μιας νέας διεθνούς τράπεζας με αντικείμενο τη χρηματοδότηση της άμυνας και της ασφάλειας, ανακοίνωσε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ. Στο εγχείρημα συμμετέχουν, ως ιδρυτικά μέλη, ο Καναδάς, η Ελλάδα, η Τουρκία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Αλβανία και η Ουκρανία.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες που συνοδεύουν την πρωτοβουλία, η σύνθεση των ιδρυτικών μελών προκαλεί ήδη ερωτήματα. Καμία άλλη χώρα της G7, πέραν του Καναδά, δεν έχει προς το παρόν ενταχθεί στο εγχείρημα, ενώ απουσιάζουν και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για τη χρηματοδοτική ισχύ και τη διεθνή βαρύτητα της νέας τράπεζας.

Η DSRB φιλοδοξεί να κινητοποιήσει έως και 100 δισ. στερλίνες για επενδύσεις στην άμυνα, την τεχνολογία και τις κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο, το αρχικό της κεφάλαιο παραμένει σχετικά περιορισμένο και η επιτυχία της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και νέων κρατών-μελών, κάτι που σε αυτή τη φάση μόνο δεδομένο δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Ακόμη και αναλυτές που βλέπουν θετικά την πρωτοβουλία αναγνωρίζουν ότι θα ήταν επιθυμητή η συμμετοχή ισχυρότερων ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερο εκτόπισμα. Η καναδική πλευρά επιμένει ότι η τράπεζα παραμένει ανοικτή σε νέες συμμετοχές, μια παραδοχή που δείχνει ότι το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα χαρακτηρίζουν τη συμμετοχή της Ελλάδας ως ιδρυτικού μέλους στρατηγικής σημασίας, τονίζοντας ότι η χώρα αποκτά θέση στον πυρήνα της νέας διεθνούς χρηματοδοτικής αρχιτεκτονικής για την ασφάλεια. Όπως επισημαίνουν, η συμμετοχή στη DSRB αναμένεται να δημιουργήσει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για την ελληνική αμυντική και τεχνολογική βιομηχανία, να ενισχύσει την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και να δημιουργήσει νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

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Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η νέα τράπεζα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και δεν υποκαθιστά τους υφιστάμενους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στόχος της είναι η προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων από τον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι η συμμετοχή στη DSRB ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, ενώ διασφαλίζει τη δυνατότητα της Αθήνας να συμμετέχει στη διαμόρφωση των κανόνων και των αποφάσεων ενός νέου διεθνούς θεσμού με μακροπρόθεσμη γεωπολιτική σημασία. Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, «η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με άδειες καρέκλες», υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της Ελλάδας σε νέους διεθνείς θεσμούς αποτελεί βασικό εργαλείο προάσπισης των εθνικών συμφερόντων.