Ο Νετανιάχου προειδοποιεί για επιθετικότητα της Τουρκίας, αν αποκτήσει αμερικανικά F-35.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τάχθηκε κατηγορηματικά αντίθετος με το ενδεχόμενο να αποκτήσει η Άγκυρα αμερικανικά F-35, προειδοποιώντας για τις επιθετικές βλέψεις της Τουρκίας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως πρόκειται για μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο.

Στη σημερινή συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, για τους ρωσικούς S-400 και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της χώρας στο πρόγραμμα των F-35.

Τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πως σε περίπτωση που η Τουρκία αποκτήσει F-35, αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα, Τρίτη, στο CNN, ρωτήθηκε εάν έχει εκφράσει αυτή την άποψη στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ναι, του το έχω καταστήσει σαφές, του έχω μιλήσει αρκετές φορές για αυτό το θέμα», απάντησε ο Νετανιάχου, που σχολίασε πως η «προσωπική φιλία» του Τραμπ με τον Ερντογάν «δεν κάνει την Τουρκία ένα φιλικό κράτος για τις ΗΠΑ».

Πρόκειται για «ένα καθεστώς μπολιασμένο με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, που μισεί τις ΗΠΑ. Υποστηρίζει τη Χαμάς, τους χρηματοδοτεί. Στέλνει όλους τους εχθρούς του στη φυλακή και περισσότερους δημοσιογράφους από ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς. Δεν είναι ακριβώς πρότυπο συμμάχου για τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

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«Ακόμα χειρότερα, απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, κατέχει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε για τις «επιθετικές βλέψεις» της Τουρκίας. «Θέλουν να αποκαταστήσουν την οθωμανική αυτοκρατορία. Δεν είναι δύναμη ειρήνης και σταθερότητας», υπογράμμισε.

Επιπλέον, σχολίασε πως πρόκειται για ένα «ακραίο καθεστώς», το οποίο «χαμογελά στις ΗΠΑ ή τον πρόεδρό τους όταν χρειάζεται» και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως σε περίπτωση που δοθεί στην Τουρκία αυτή η δύναμη, που συνεπάγεται η απόκτηση των F-35, τότε «θα δείτε επιθετικότητα».

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Νετανιάχου: Συμφωνούμε στα σημαντικά με τον Τραμπ, υπάρχουν διαφωνίες

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι περιστασιακά διαφωνίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά υπογράμμισε πως συμφωνούν στα βασικά ζητήματα.

«Είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και κάνει ό,τι είναι καλό για τις ΗΠΑ. Είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, κάνω αυτό που είναι καλό για το Ισραήλ. Τις περισσότερες φορές, αυτά είναι τα ίδια», δήλωσε.

«Στα σημαντικά ζητήματα συμφωνούμε, περιστασιακά δεν συμφωνούμε. Αλλά είμαστε πραγματικοί σύμμαχοι, ακόμα και οι σύμμαχοι μπορούν να έχουν διαφωνίες», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας πως οι ΗΠΑ δεν έχουν καλύτερο σύμμαχο από το Ισραήλ και το αντίστροφο.

Αμφιβολίες Νετανιάχου για το MoU και τα πυρηνικά

Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί πως το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί αποτυχία για το Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν το επέκρινε ανοιχτά, αλλά εξέφρασε τις αμφιβολίες του.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι μπορεί να συμβεί. Ο πρόεδρος πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα μέσω των διαπραγματεύσεων», απάντησε. Σε ερώτηση αν συμμερίζεται αυτή την άποψη, αποκρίθηκε: «Έχω αμφιβολίες, αλλά πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να προσπαθήσει να το πετύχει. Απομένει να το δούμε».

Παράλληλα, φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως: «Με ή χωρίς συμφωνία, σίγουρα δεν θα αφήσω το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και αυτή είναι και η θέση του προέδρου».

Η συνέντευξη Νετανιάχου στο CNN

{https://www.youtube.com/watch?v=ItY3Z_nKi2A}