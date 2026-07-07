Άρση των κυρώσεων CAATSA υποσχέθηκε ο Τραμπ, ενώ έκλεισε το μάτι και για F-35.

Αποφασισμένος να βρεθεί και στην πράξη στο πλάι του «φίλου του» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πολλαπλά ότι ο Ερντογάν είναι ένας εγκάρδιος φίλος του και υπογράμμισε ότι θα άρει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας και θα αποφασίσει σχετικά με πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα.

«Πρόκειται να άρουμε τις κυρώσεις», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με βάση τον νόμο Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Το 2020, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA στην Τουρκία λόγω της απόκτησης από την Άγκυρα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-300. Απομάκρυνε επίσης την Άγκυρα από το πρόγραμμα κατασκευής των μαχητικών αεροσκαφών F-35, κίνηση που η Τουρκία χαρακτήρισε άδικη και παράνομη.

Ο Τραμπ αναμένεται να υποστηρίξει ενδεχόμενη πώληση των F-35 κατά την επίσκεψη στην Άγκυρα, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, παρότι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί νομικά εμπόδια και υπάρχουν αντιρρήσεις στο Κογκρέσο.

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«Είναι μία απόφαση που θα λάβουμε», είπε ο Τραμπ. Είπε πως ο ίδιος και ο Ερντογάν θα συζητήσουν επίσης θέματα εμπορίου.

Δεδομένη η χημεία Τραμπ - Ερντογάν

{https://exchange.glomex.com/video/v-djsh6pisevex?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Μπλόκο στα F-35

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Πρώτες αναλύσεις μετά την συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν

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Πιο κοντά Τουρκία και Βρετανία

Την ίδια στιγμή και όπως σημειώνει το Middle East Eye, Τουρκία και Βρετανία αναμένεται να υπογράψουν την Τετάρτη συμφωνία για την ασφάλεια και την άμυνα.

νατοΤο κείμενο προβλέπει ότι οι δύο χώρες θα υποστηρίζουν η μία την άλλη σε όλα τα ζητήματα άμυνας, ενώ θα υπάρχει ειδική μνεία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών τους, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και της κυβερνοασφάλειας.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί κατά τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΝΑΤΟ, θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός κοινού μεταφορικού στόλου, αποτελούμενου από αεροσκάφη Airbus A400M, στον οποίο θα συμμετέχουν το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ισπανία, η Κροατία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία. Ο στόλος θα λειτουργεί στο πρότυπο της παλαιότερης πρωτοβουλίας για τα ιπτάμενα τάνκερ, η οποία ξεκίνησε το 2020 με την παράδοση του πρώτου Airbus A330 Multirole Tanker Transport (MRTT).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Ρούτε, θα εφαρμοστεί το ίδιο πρωτόκολλο «διαμοιρασμού», δηλαδή κάθε χρήστης και μέλος του προγράμματος θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τα διαθέσιμα μεταφορικά αεροσκάφη για τις ανάγκες της συμμαχίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος σε ό,τι αφορά την προμήθεια, την υποστήριξη και τη συντήρηση των αεροσκαφών, αλλά και την εκπαίδευση των πληρωμάτων, χειριστών και τεχνικών.



Ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε επίσης την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να επενδύσει περισσότερα από 40 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, σε συστήματα αντιμετώπισης drones. Ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει και η Ελλάδα μαζί με το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Εξάλλου, εκπρόσωποι ελληνικών αμυντικών εταιρειών αλλά και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας βρίσκονται στην Αγκυρα, όπου θα έχουν συναντήσεις με ομολόγους τους, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος.