Μετά τη Λευκορωσία, η ΔΟΕ ήρε τον αποκλεισμό και της Ρωσίας.

Η ΔΟΕ άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή των Ρώσων αθλητών στους διεθνείς αγώνες, αίροντας τον αποκλεισμό της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης κίνησης για τους Λευκορώσους, τον Μάιο.

Το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ αποφάσισε πως επειδή έχει ξεκινήσει η περίοδος των προκρίσεων για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες και με δεδομένη την ανάγκη να υπάρχει «ίση πρόσβαση» για όλους τους αθλητές, δεν ισχύουν πλέον οι συστάσεις της σε ό,τι αφορά στους Ρώσους αθλητές. Η απόφαση σε ό,τι αφορά τη σημαία, τον εθνικό ύμνο και τα χρώματα της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς αγώνες θα ληφθεί στο μέλλον, ανέφερε η ΔΟΕ.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η ΔΟΕ απέκλεισε τις Ολυμπιακές επιτροπές της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, το 2024, αγωνίστηκαν μόνο 32 Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές, ως ανεξάρτητοι, κατακτώντας συνολικά πέντε μετάλλια.

Υπό όρους η επιστροφή της Ρωσίας

Πριν καν τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι αθλητές της Ρωσίας συμμετείχαν ως ανεξάρτητοι σε Ολυμπιακούς αγώνες, εξαιτίας του τεράστιου σκανδάλου ντόπινγκ με κρατική υποστήριξη, που αποκαλύφθηκε το 2015.

Στην ανακοίνωση, η ΔΟΕ αναφέρει ότι λόγω πρόσφατων νέων καταγγελιών για τη ρωσική υπηρεσία αντιντόπινγκ, όλοι οι αθλητές της χώρας που θα επιστρέψουν στους διεθνείς αγώνες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχουν περάσει από πολλαπλούς ελέγχους ντόπινγκ πριν την επιστροφή τους, το χρονοδιάγραμμα των οποίων θα οριστεί από τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

«Δεν θέλουμε να πληρώνουν οι αθλητές το τίμημα»

Η ΔΟΕ, στην ανακοίνωση για τη Ρωσία, τονίζει πως δεν έχει αλλάξει η θέση της σε ό,τι αφορά στην εισβολή στην Ουκρανία, την οποία καταδικάζει έντονα, όπως και κάθε πόλεμο.

«Δεν ανεχόμαστε κανέναν πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου αυτού. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, όπως κάνουμε από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτό. Όμως δεν πιστεύω ότι θα πρέπει οι αθλητές να πληρώνουν το τίμημα», δήλωσε η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι.

«Δεν θέλουμε να θεωρούμε υπόλογους τους αθλητές, για τις ενέργειες των κυβερνήσεών τους. Καταστήσαμε σαφές πως όλοι οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς αγώνες», συμπλήρωσε.

Παραμένουν αποκλεισμένοι Ρώσοι και Λευκορώσοι στον στίβο

Πριν από λίγες ημέρες, η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου πήρε διαφορετική απόφαση σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών.

Στις 3 Ιουλίου, η World Athletics ανακοίνωσε πως αποφάσισε να παραμείνει σε ισχύ ο αποκλεισμός τους. Παράλληλα, υπογράμμισε τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στον ουκρανικό στίβο, από τη δυνατότητα αθλητών να συμμετάσχουν σε αγώνες, έως την καταστροφή υποδομών και την ανάληψη διοργανώσεων.