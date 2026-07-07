Οι ψηφοφόροι της ΝΔ θέλουν να δουν τη Γαλλία να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ αυτοί της ΕΛΑΣ υποστηρίζουν την Ισπανία.

Μια διαφορετική και σαφώς ενδιαφέρουσα ερώτηση έθεσε η Interview σε όσους συμμετείχαν στην τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας. Έθεσε στους ψηφοφόρους των κομμάτων την ερώτηση «ποια ομάδα θέλετε να κερδίσει το Μουντιάλ».

Το 34,7% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θέλει να δει τη Γαλλία να σηκώνει το τρόπαιο, ενώ το 29,5% επιθυμεί το repeat της «Αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι. Τέλος, ένα 12,6% των «γαλάζιων» ψηφοφόρων ήταν με το μέρος της Βραζιλίας.

Οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζουν την Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ με ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 35% και ακολουθεί η Αργεντινή με 24,4% και έπειτα η Βραζιλία με 15%.

Στη συνέχεια, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ επιλέγουν με 33,8% τη Γαλλία, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται για ακόμη μια φορά η Αργεντινή με 23,5%.

Στο ΚΚΕ αλλάζει το σκηνικό, καθώς το 38,6% των ψηφοφόρων θέλει να δει μια διαφορετική ομάδα από την Αργεντινή, τη Γαλλία και την Ισπανία, να κατακτά το τρόπαιο.

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Από την άλλη πλευρά, στην Πλεύση Ελευθερίας το συντριπτικό 41,4% τάσσεται με την Αργεντινή και ακολουθεί η Ισπανία με 20,7%.

Τέλος, και οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης με ένα ποσοστό 35,1% θέλουν να δουν μια διαφορετική ομάδα από τις προηγούμενες που αναφέρθηκαν να κατακτά το πολυπόθητο τρόπαιο.

Μ. Καλ.