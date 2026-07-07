Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα τελεστεί την Πέμπτη 9 Ιουλίυ στην Κοζάνη.

Θετικά είναι τα νέα για την πορεία της υγείας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται μετά την εμπρηστική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω της σταθερής βελτίωσης που παρουσιάζει, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο από τη Μονάδα Εγκαυμάτων και μεταφέρθηκε σε κανονικό θάλαμο της Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου «Παπανικολάου».

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της και πρόκειται να επανεκτιμήσουν την πορεία της την ερχόμενη Τετάρτη, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την αποκατάστασή της. Ωστόσο, η ίδια παραμένει για την ώρα κλινήρης και δεν είναι σε θέση να μετακινηθεί, εξαιτίας των σοβαρών εγκαυμάτων που έχει υποστεί.

Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στη μητέρα της

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία, καθώς προετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη μητέρα της πολιτεύτριας, Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ίδιας εμπρηστικής επίθεσης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, όπου συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο.

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