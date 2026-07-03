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Η ΝΔ θα προβάλλει το γεγονός όσο μπορεί.

Σκέψεις για να τοποθετηθεί η Αφροδίτη Νέστορα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας γίνονται ήδη στο Μαξίμου.

Να υπενθυμίσουμε πως η Αφροδίτη Νέστορα είναι η κόρη της αδικοχαμένης 72χρονης Βάγιας Νέστορα από την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε «πολιτεύτρια» της ΝΔ χωρίς να κατορθώσει να εκλεγεί βουλευτής!

Η ΝΔ προφανώς θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός του θανάτου (της δολοφονίας) της 72χρονης όσο μπορεί ενόψει των εκλογών.

Κάποιοι μάλιστα λένε πως μπορεί να είναι και επικεφαλής στο Επικρατείας ώστε να σηματοδοτήσει ακόμα περισσότερο το γεγονός αυτό...

Ε.Σ.