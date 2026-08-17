Τα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο 2026 εκτινάχθηκαν στα 544,2 εκατ. ευρώ, από 182 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 184,8 εκατ. ευρώ, έναντι 60,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η Bally’s Intralot αρχίζει να αποτυπώνει στα οικονομικά της μεγέθη τη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η ενσωμάτωση της Bally’s International Interactive (BII), με το πρώτο εξάμηνο του 2026 να αποτελεί την πρώτη πλήρη εξάμηνη περίοδο στην οποία η νέα δραστηριότητα περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Τα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο 2026 εκτινάχθηκαν στα 544,2 εκατ. ευρώ, από 182 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 184,8 εκατ. ευρώ, έναντι 60,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε στο 34%, ελαφρώς υψηλότερα από το 33,1% του προηγούμενου έτους.

Η BII εκτοξεύει τα έσοδα

Πίσω από αυτή τη θεαματική μεταβολή βρίσκεται πρωτίστως η BII. Η διεθνής online δραστηριότητα πρόσθεσε στο εξάμηνο 377,6 εκατ. ευρώ εσόδων και 132,8 εκατ. ευρώ Προσαρμοσμένου EBITDA, με περιθώριο 35,2%. Η συμβολή της αναδεικνύει πόσο διαφορετική είναι πλέον η σύνθεση του Ομίλου, καθώς το B2C έχει μετατραπεί στον μεγαλύτερο πυλώνα εσόδων, με 415,5 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι 128,6 εκατ. ευρώ για το B2B.

Η ισχυρή ανάπτυξη, ωστόσο, δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλες τις δραστηριότητες. Αν αφαιρεθεί η συνεισφορά της BII και η σύγκριση γίνει με την υφιστάμενη περίμετρο δραστηριοτήτων, τα έσοδα της Bally’s Intralot διαμορφώθηκαν στα 166,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,5% σε αναφερόμενη βάση και κατά 5,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αντίστοιχα, το Προσαρμοσμένο EBITDA των υφιστάμενων δραστηριοτήτων υποχώρησε στα 52,1 εκατ. ευρώ από 60,2 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να περιορίζεται στο 31,2% από 33,1%.

Στο B2B, τα έσοδα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων υποχώρησαν στα 128,1 εκατ. ευρώ, με τις ΗΠΑ, που παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά του τομέα, να αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα της κάμψης. Τα έσοδα στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 11,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, εξέλιξη που αποδίδεται στη χαμηλότερη επίδοση του Lottery και στις μικρότερες πωλήσεις εξοπλισμού. Παρά την πίεση στα έσοδα, η κερδοφορία επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς το Προσαρμοσμένο EBITDA του B2B διαμορφώθηκε στα 41,2 εκατ. ευρώ και το περιθώριο παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο 32,1%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Βρετανία: Η φορολογία πιέζει την κερδοφορία

Μικτή είναι και η εικόνα στην Τουρκία. Η Bilyoner εξακολούθησε να αναπτύσσεται ταχύτερα από την εγχώρια αγορά, με τα ποσά στοιχηματισμού να αυξάνονται κατά 28,9% σε τοπικό νόμισμα, όταν συνολικά η τουρκική αγορά διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού ενισχύθηκε κατά 20,4%. Η ανάπτυξη αυτή, όμως, δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση των οικονομικών μεγεθών σε ευρώ. Η αλλαγή στο ποσοστό αμοιβής και κυρίως η υποτίμηση της τουρκικής λίρας κατά 22,9% περιόρισαν τα έσοδα της Bilyoner κατά 5,5%, στα 29,5 εκατ. ευρώ, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε στα 8,9 εκατ. ευρώ.

Το σημαντικότερο επιχειρηματικό «τεστ» του εξαμήνου ήρθε, πάντως, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από την 1η Απριλίου ο συντελεστής φορολόγησης του διαδικτυακού gaming αυξήθηκε από το 21% στο 40%, προκαλώντας αρνητική επίπτωση περίπου 34 εκατ. ευρώ στο Προσαρμοσμένο EBITDA μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο. Παρά το μέγεθος της επιβάρυνσης, η εταιρεία υπολογίζει ότι περίπου το 65% του πλήγματος απορροφήθηκε από την αύξηση των εσόδων και τις παρεμβάσεις στο λειτουργικό κόστος.

Και εδώ βρίσκεται ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των αποτελεσμάτων: παρά τη φορολογική πίεση, η υποκείμενη εμπορική δυναμική στη Βρετανία παρέμεινε ισχυρή. Στο δεύτερο τρίμηνο τα online έσοδα στο Ηνωμένο Βασίλειο έφθασαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, αυξημένα κατά 5,3% έναντι του προηγούμενου τριμήνου και κατά 11,6% σε ετήσια βάση σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Στην Ισπανία η τριμηνιαία αύξηση έφθασε το 9,7%, οδηγώντας συνολικά τα έσοδα της BII στα 193,8 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο.

Η φορολογία, πάντως, άφησε καθαρό αποτύπωμα στην κερδοφορία του δεύτερου τριμήνου. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, στα 276,1 εκατ. ευρώ, όμως το Προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε από 100,2 εκατ. ευρώ σε 84,6 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο υποχώρησε στο 30,7%, από 37,4%. Η αύξηση των εσόδων αντιστάθμισε 10,1 εκατ. ευρώ από τη φορολογική επιβάρυνση, ενώ οι κινήσεις βελτιστοποίησης κόστους και οι σχετικές προσαρμογές πρόσθεσαν άλλα 11,3 εκατ. ευρώ.

Νέες επεκτάσεις και το μεγάλο στοίχημα της evoke

Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, τα pro forma μεγέθη δείχνουν την κλίμακα που αποκτά το νέο σχήμα. Για τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2026, τα pro forma έσοδα διαμορφώνονται σε περίπου 1,061 δισ. ευρώ και το Προσαρμοσμένο EBITDA σε 399,9 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 37,7%. Τα pro forma κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 143,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων σε περίπου 122 εκατ. ευρώ, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά την εξυπηρέτηση του χρέους υπολογίζονται σε 127,9 εκατ. ευρώ.

Το άλλο σκέλος της εξίσωσης είναι ο ισολογισμός. Στις 30 Ιουνίου ο συνολικός δανεισμός είχε αυξηθεί στα 1,811 δισ. ευρώ, από 1,741 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,619 δισ. ευρώ. Ο pro forma δείκτης καθαρής μόχλευσης βρέθηκε στο 4,05x. Μέρος της αύξησης του δανεισμού συνδέεται με την άντληση κεφαλαίων από την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή για τη μερική χρηματοδότηση της άδειας ύψους 85 εκατ. ευρώ στη Βικτώρια της Αυστραλίας.

Η εταιρεία, πάντως, εμφανίζεται να διαθέτει σημαντικό απόθεμα ρευστότητας. Στο τέλος Ιουνίου η συνολική ρευστότητα ανερχόταν σε 287,3 εκατ. ευρώ, αποτελούμενη από 192,3 εκατ. ευρώ ταμειακών διαθεσίμων, συμπεριλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων, και 95 εκατ. ευρώ αδιάθετης ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής.

Τα αυξημένα επίπεδα μόχλευσης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς η Bally’s Intralot βρίσκεται σε φάση έντονης στρατηγικής επέκτασης. Μέσα σε λίγους μήνες ανακοίνωσε 15ετή άδεια εποπτείας ηλεκτρονικών μηχανημάτων τυχερών παιγνίων στη Βικτώρια, νέα σύμβαση διάρκειας έως 12 ετών με την Κρατική Λοταρία της Χιλής, συμφωνία με την Ελληνικά Λαχεία και την επιλογή της ως νέου παρόχου τεχνολογικών λύσεων λοταρίας της Ontario Lottery & Gaming Corporation στον Καναδά.

Το μεγαλύτερο στοίχημα, ωστόσο, βρίσκεται μπροστά. Στις 5 Ιουνίου ο Όμιλος ανακοίνωσε δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της evoke plc, με τη διαδικασία των κανονιστικών εγκρίσεων και της έγκρισης των μετόχων να βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τον χρόνο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Η Bally’s Intralot ανέφερε ότι είχε ήδη εξασφαλιστεί πρόθεση στήριξης της συναλλαγής από μετόχους που εκπροσωπούν περισσότερο από το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της evoke.