Όσα αποφασίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Bally’s Intralot.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Bally’s Intralot ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως του ποσού των 135 εκατ. ευρώ σε ονομαστική αξία, με δυνατότητα έκδοσης έως 450 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Σεπτεμβρίου 2026 συμμετείχαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, 102 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν 1.361.379.872 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 1.867.802.694 μετοχών. Η συμμετοχή αντιστοιχούσε στο 72,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία διαθέτει παράλληλα 22.998.878 ίδιες μετοχές, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν συνυπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Κεντρικό θέμα της συνέλευσης ήταν η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προχωρήσει, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σε μία ή περισσότερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους έως 135 εκατ. ευρώ.

Η εξουσιοδότηση προβλέπει την έκδοση έως 450 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με εισφορές σε χρήμα ή και σε είδος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τους επιμέρους όρους και τη δομή της αύξησης, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, της τιμής έκδοσης ή διάθεσης των νέων τίτλων και του τρόπου πραγματοποίησης της συναλλαγής, είτε μέσω δημόσιας προσφοράς είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις αρμοδιότητες που του παραχωρήθηκαν περιλαμβάνονται επίσης η επιλογή των επενδυτών, ο καθορισμός των κριτηρίων κατανομής των νέων μετοχών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών επενδυτών και η σύναψη συμφωνιών με τράπεζες, διοργανωτές, συντονιστές και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να επιτρέψει στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και υπό τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, να περιορίσει ή ακόμη και να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου. Παράλληλα, το ΔΣ θα μπορεί να προβλέψει τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της έκδοσης, εφόσον η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως.

Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει ακόμη όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση μιας ενδεχόμενης ΑΜΚ, από την τροποποίηση του Καταστατικού μέχρι την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Καταστατικού, η οποία αφορά τη σύνθεση και τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την αλλαγή προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, δικαίωμα διορισμού ενός μέλους του ΔΣ σε συγκεκριμένη οικογένεια επικείμενων μετόχων της Bally’s Intralot, οι οποίοι σήμερα είναι μέτοχοι της evoke plc.

Τέλος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες και νόμιμες διατυπώσεις για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.