H Bally’s Intralot θα προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου τεχνολογικού οικοσυστήματος της PLI, με την εφαρμογή της λύσης νέας γενιάς LotosX Omni και της πλατφόρμας διαχείρισης λογαριασμού παίκτη PlayerX.

Σε επταετή επέκταση της συνεργασίας της με την Premier Lotteries Ireland (PLI) προχώρησε η Bally’s Intralot, μέσω της θυγατρικής της Intralot Ireland Limited, με τη νέα συμφωνία να έχει διάρκεια έως τον Νοέμβριο του 2034.

Η συμφωνία αφορά τη συνέχιση της τεχνολογικής υποστήριξης της Ιρλανδικής Εθνικής Λοταρίας, την οποία διαχειρίζεται η PLI, για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της άδειάς της, ενισχύοντας τη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Bally’s Intralot θα προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου τεχνολογικού οικοσυστήματος της PLI, με την εφαρμογή της λύσης νέας γενιάς LotosX Omni και της πλατφόρμας διαχείρισης λογαριασμού παίκτη PlayerX.

Η νέα υποδομή θα βασίζεται σε τεχνολογίες cloud και θα καλύπτει τις δραστηριότητες της λοταρίας τόσο στο δίκτυο λιανικής όσο και στα ψηφιακά κανάλια. Παράλληλα, θα ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες για τη διαχείριση πρακτόρων, στιγμιαίων παιχνιδιών, συσκευών και ψηφιακού περιεχομένου.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης, καθώς και υπηρεσίες cloud και κυβερνοασφάλειας για τον πρώτο χρόνο, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της απόδοσης του τεχνολογικού περιβάλλοντος της PLI σε βάθος χρόνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσω του εκσυγχρονισμού των συστημάτων, η Bally’s Intralot επιδιώκει να υποστηρίξει την PLI στη δημιουργία μιας ασφαλούς, επεκτάσιμης και ανθεκτικής τεχνολογικής πλατφόρμας, η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες της Ιρλανδικής Εθνικής Λοταρίας. Η νέα υποδομή αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, στην ταχύτερη ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στην ενίσχυση της εμπειρίας των παικτών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της PLI, Σίαν Μέρφι, χαρακτήρισε τη συμφωνία ισχυρή βάση για τη συνέχιση της καινοτομίας και της ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία των δύο πλευρών βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην κοινή δέσμευση για αριστεία από το 2014. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η παροχή μιας σύγχρονης, ασφαλούς και διεθνών προδιαγραφών Εθνικής Λοταρίας, με το υπεύθυνο παιχνίδι να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Bally’s Intralot, Ρόμπεσον Ριβς, σημείωσε ότι η ανανέωση της συνεργασίας για ακόμη επτά χρόνια αντανακλά τόσο τις δυνατότητες της τεχνολογίας του ομίλου όσο και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με την PLI κατά τη διάρκεια περισσότερων από δέκα ετών συνεργασίας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας να συνεχίσει να υποστηρίζει την Εθνική Λοταρία της Ιρλανδίας, προσφέροντας καινοτόμες και υπεύθυνες εμπειρίες παιχνιδιού στους παίκτες σε ολόκληρη τη χώρα.