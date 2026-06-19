Η διάκριση επιβεβαιώνει τη θέση της εταιρείας μεταξύ των κορυφαίων νομικών συμβούλων σε σύνθετες συναλλαγές, με διεθνή διάσταση.

Την ιδιαίτερα σημαντική διάκριση International M&A Deal of the Year σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, απέσπασε η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (KG Law Firm) στα IFLR Europe Awards 2026, για τον κομβικό ρόλο της στη συμφωνία μεταξύ της Bally’s Interactive και της Intralot, δύο εταιρειών εισηγμένων στα Χρηματιστήρια Νέα Υόρκης και Αθηνών/Euronext αντίστοιχα.

Με συνολική αξία €2,7 δισ., η συμφωνία ξεχώρισε για την πρωτοτυπία της, τη στρατηγική της σημασία στον κλάδο τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών και ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων gaming, καθώς και για το αποτύπωμά της στον κλάδο των διεθνών εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύνθετες διασυνοριακές συναλλαγές των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.

Η KG Law Firm συμμετείχε στη συναλλαγή ως νομικός σύμβουλος της Bally’s Interactive για θέματα ελληνικού δικαίου σε συνεργασία με τη διεθνή Αμερικανική δικηγορική εταιρεία Fried Frank, παρέχοντας εξειδικευμένη υποστήριξη σε θέματα κεφαλαιαγοράς, εταιρικού δικαίου και χρηματοδοτήσεων σε όλα τα στάδια της συναλλαγής. Η διάκριση επιβεβαιώνει τη θέση της εταιρείας μεταξύ των κορυφαίων νομικών συμβούλων σε σύνθετες συναλλαγές, με διεθνή διάσταση.

Τα IFLR Europe Awards αποτελούν έναν αναγνωρισμένο θεσμό της διεθνούς νομικής κοινότητας και επιβραβεύουν συναλλαγές και ομάδες που ξεχωρίζουν για την καινοτομία, τη διαχείριση πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων και τη δημιουργία νέων προτύπων στην αγορά.

Ο Γιάννης Κυριακίδης, Managing Partner της KG Law Firm σχολίασε αναφορικά με τη διάκριση: «Η διεθνής αυτή αναγνώριση έρχεται ως επισφράγισμα της τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης που φέρει η ομάδα της KG Law Firm σε διεθνή και εγχώρια ζητήματα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων (Mergers & Acquisitions) καθώς επίσης και ζητημάτων κεφαλαιαγοράς. Δέσμευσή μας είναι η συνεργασία με τους καλύτερους δικηγόρους διεθνώς για την παροχή στους πελάτες μας διεθνούς επιπέδου νομικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με άριστη γνώση του Ελληνικού νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

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Η βράβευση της συναλλαγής Intralot – Bally’s Interactive αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία της ελληνικής νομικής αγοράς σε κορυφαίες ευρωπαϊκές συναλλαγές και παράλληλα εδραιώνει την παρουσία της KG Law Firm στην ευρωπαϊκή αγορά.