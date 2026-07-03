Η εταιρεία ξεχώρισε για τις κορυφαίες επιδόσεις της στους πυλώνες της Κοινωνίας, του Περιβάλλοντος, των Εργαζομένων και της Αγοράς, βάσει 100 διεθνών κριτηρίων.

Για ακόμη μία χρονιά, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, αποσπώντας την Platinum διάκριση στον εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή χρονιά που η εταιρεία κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, η οποία αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα του θεσμού , αναγνωρίζοντας διαχρονικά τη συστηματική της επένδυση στις αρχές ESG.

Η επίσημη απονομή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στο πλαίσιο των CR Index Awards 2026. Ο θεσμός, που διοργανώνεται για 18η συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute - CRI) , αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για τη συγκριτική ανάδειξη των επιδόσεων των επιχειρήσεων σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την Κοινωνία, το Περιβάλλον, τους Εργαζομένους και την Αγορά.

Η Lidl Ελλάς συμμετέχει στον θεσμό και αναγνωρίζεται σταθερά από το 2018 για την απόδοση της στρατηγικής της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει 100 αυστηρών διεθνών κριτηρίων, τα οποία αποτελούν πλέον προαπαιτούμενα στους σημαντικότερους ESG δείκτες παγκοσμίως.

Η Platinum διάκριση αποτελεί την επισφράγιση μιας ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης στρατηγικής που ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας της Lidl Ελλάς. Παράλληλα, ως ένα κορυφαίο στρατηγικό εργαλείο, παρέχει αναλυτικά στοιχεία και σύγκριση ανά κλάδο, συμβάλλοντας στη συνεχή βελτίωση των ESG Ratings της εταιρείας , γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της απέναντι σε επενδυτές, τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

«Η διατήρηση της Platinum διάκρισης στον CR Index για δεύτερη συνεχή χρονιά αποτελεί μια σπουδαία επιβεβαίωση της στρατηγικής μας επιλογής να τοποθετούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα κάθε επιχειρηματικής μας απόφασης. Από το 2020, συμμετέχουμε με συνέπεια σε αυτή την απαιτητική αξιολόγηση, αποδεικνύοντας ότι για τη Lidl Ελλάς η υπευθυνότητα δεν μεταφράζεται σε αποσπασματικές δράσεις, αλλά σε μια διαρκή, μετρήσιμη δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία, το περιβάλλον και την αγορά. Η επιτυχία αυτή ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα μας, η οποία καθημερινά κάνει πράξη το όραμά μας για ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο αύριο»., δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.

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Με σταθερό προσανατολισμό προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει καθημερινά σε πρακτικές που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον πλανήτη.

Σχετικά με τον Δείκτη CR Index

O Δείκτης CR Index αποτελεί τον πρώτο ESG Δείκτη στην Ελλάδα που από το 2008, αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την εταιρική διακυβέρνηση και την αγορά, βάσει 100 διεθνών κριτηρίων, που σήμερα είναι προαπαιτούμενα στους σημαντικότερους ESG δείκτες και πρότυπα. Ο CR Index παρέχει στις επιχειρήσεις ένα χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο, που παρουσιάζει τα δυνατά σημεία αλλά και σημεία που επιδέχονται βελτίωση, παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία και σύγκριση ανά κλάδο και συμβάλλει στη βελτίωση των ESG Ratings, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αξιοπιστία των εταιρειών σε επενδυτές-τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.