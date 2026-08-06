Με σφραγίδα ποιότητας από τους Masters of Wine, η κάβα της εταιρείας συνδυάζει εξαιρετική ποικιλία, διεθνείς διακρίσεις και την κορυφαία σχέση ποιότητας-τιμής.

Πίσω από κάθε καλό κρασί κρύβονται στιγμές που αξίζει να θυμόμαστε, οι οποίες δεν χρειάζονται πολλά παρά μόνο τα αγαπημένα μας πρόσωπα, το σωστό μέρος και το σωστό κρασί. Η Lidl Ελλάς αναδεικνύει την πλούσια συλλογή της κάβας της, προσφέροντας κρασιά που είναι σχεδιασμένα να συνοδεύουν κάθε αυθεντική στιγμή της καθημερινότητας. Από ένα χαλαρό δείπνο με φίλους και μια αυθόρμητη συνάντηση στον κήπο, μέχρι ένα brunch που διαρκεί λίγο παραπάνω, ένα τραπέζι δίπλα στο κύμα ή ένα σύντομο, πολύτιμο διάλειμμα, η προσεκτικά επιλεγμένη κάβα της Lidl λειτουργεί ως φυσικό κομμάτι της εμπειρίας, συμπληρώνοντάς την ιδανικά.

Η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των κρασιών της Lidl Ελλάς βασίζεται σε αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια. Η αξιολόγηση των ετικετών πραγματοποιείται με απόλυτη εγκυρότητα και διαφάνεια μέσα από τυφλές δοκιμές (blind tastings), οι οποίες διενεργούνται από κορυφαίους ανεξάρτητους ειδικούς, τους Masters of Wine (MW). Κατά τη διαδικασία αυτή, οι ειδικοί δοκιμάζουν και βαθμολογούν κάθε κρασί χωρίς να γνωρίζουν τη λιανική του τιμή, με αποτέλεσμα η βαθμολογία να αντικατοπτρίζει αποκλειστικά την ποιοτική του αξία στο ποτήρι. Η αντικειμενική αυτή προσέγγιση επιτρέπει ακόμα και σε πιο οικονομικές ετικέτες να ξεχωρίσουν και να λάβουν υψηλότερη βαθμολογία από ακριβότερα κρασιά. Μάλιστα, με βάση τη διεθνή κλίμακα των 100 σημείων, το δικαίωμα λήψης μεταλλίου ξεκινά αυστηρά από τους 87 πόντους και πάνω, με κάθε επιπλέον βαθμό να υποδηλώνει ακόμα υψηλότερη ποιοτική κατάταξη.

Μέσα από αυτή τη διπλή προσέγγιση, η Lidl Ελλάς συνδέει αρμονικά το συναίσθημα με την αξιοπιστία και την προσωπική εμπειρία με τα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Υπενθυμίζει ότι τα καλύτερα κρασιά είναι εκείνα που συνοδεύουν τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι στην κάβα της θα βρείτε μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή με διεθνείς διακρίσεις, μεγάλη ποικιλία και τη χαρακτηριστική, κορυφαία σχέση ποιότητας-τιμής που τη διακρίνει.

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