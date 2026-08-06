Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Αριοχώρι Μεσσηνίας.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Αριοχώρι Μεσσηνίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085320111875887285}

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά . Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγειες μονάδες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή εναέριων μέσων. Παρά το γεγονός ότι η φωτιά έχει περιοριστεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι μπορούν να δημιουργήσουν νέες εστίες.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085344734055113131}