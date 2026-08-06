Φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Αριοχώρι Μεσσηνίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085320111875887285}
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά . Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγειες μονάδες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή εναέριων μέσων. Παρά το γεγονός ότι η φωτιά έχει περιοριστεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι μπορούν να δημιουργήσουν νέες εστίες.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085344734055113131}