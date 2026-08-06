Δεν έχει τελειώσει ακόμη η μάχη της μεγάλης φωτιάς, καθώς οι αναζωπυρώσεις είναι διαρκείς.

Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε στη Λούμπα Μεγάρων, προκαλώντας εκ νέου κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση της φωτιάς στη Δυτική Αττική.

Το μέτωπο της Λούμπας είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία όπου έχουν εστιάσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η περιοχή είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στο επίκεντρο της μεγάλης φωτιάς. Οι δυνάμεις κατάσβεσης δίνουν σκληρή μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο μέτωπο ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα.

Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι μεγάλες εκτάσεις που έχουν ήδη πληγεί από την πυρκαγιά δημιουργούν συνεχώς κίνδυνο για αναζωπυρώσεις. Οι πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή προκειμένου να περιορίσουν την αναζωπύρωση πριν αυτή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις – Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία, μας τονίστηκε ότι οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να έχουν την ένταση των προηγούμενων ημερών. Η κατάσταση παραμένει αντιμετωπίσιμη. Στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς που δοκίμασε την περιοχή, παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν άμεσα κάθε φορά που εντοπίζεται κάποια αναζωπύρωση. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη στα σημεία όπου υπάρχουν καντηλάκια και εστίες αναζωπύρωσης, με στόχο να περιορίσουν κάθε πιθανότητα επέκτασης της φωτιάς. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να επέμβουν άμεσα σε οποιοδήποτε σημείο παρουσιαστεί πρόβλημα και να διατηρήσουν τον έλεγχο του πύρινου μετώπου.