Τα μέτρα ανακοινώθηκαν μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων σε εκτροφές στον Γέρμα Άργους Ορεστικού.

Έκτακτα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της ευλογιάς των προβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς τέθηκαν σε ισχύ, μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων σε εκτροφές στον Γέρμα Άργους Ορεστικού. Η απόφαση της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Καστοριάς ελήφθη ύστερα από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου από το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής, Ιολογίας, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Ποια μέτρα εφαρμόζονται

Μεταξύ των μέτρων που τίθενται άμεσα σε εφαρμογή περιλαμβάνονται:

Απαγόρευση εξόδου ζώντων ζώων από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Απαγόρευση αγοραπωλησιών αιγοπροβάτων σε όλη την περιοχή.

Απαγόρευση βόσκησης στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και στην ευρύτερη απαγορευμένη ζώνη.

Απαγόρευση ανασύστασης εκτροφών αιγοπροβάτων εντός των περιοχών όπου ισχύουν οι περιορισμοί.

Παράλληλα, επιτρέπεται η μεταφορά ζώων μόνο για σφαγή στο πλησιέστερο αδειοδοτημένο σφαγείο, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής. Επιτρέπεται επίσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η διακίνηση νωπού γάλακτος, ζωικών υποπροϊόντων και ζωοτροφών.

Οι ζώνες προστασίας

Οι κτηνιατρικές αρχές έχουν οριοθετήσει:

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Ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή στον Γέρμα, που περιλαμβάνει τον Γέρμα και το Παλιό Κωσταράζι.

Ζώνη επιτήρησης ακτίνας 20 χιλιομέτρων, η οποία καλύπτει δεκάδες κοινότητες και οικισμούς της Π.Ε. Καστοριάς, μεταξύ των οποίων το Άργος Ορεστικό, η Καστοριά, το Δισπηλιό, το Βογατσικό, η Κόρησος, το Μαυροχώρι, η Λεύκη, οι Μανιάκοι και άλλες περιοχές.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες πραγματοποιούν ήδη εντατικούς ελέγχους στις εκτροφές που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της νόσου. Παράλληλα, οι αρχές καλούν όλους τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας που έχουν γνωστοποιηθεί, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της ευλογιάς των προβάτων και την προστασία της αιγοπροβατοτροφίας στην περιοχή.