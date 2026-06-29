Eνίσχυση έλαβαν 26.218 παραγωγοί μηδικής από διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 29.523.270,25 ευρώ.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) προς τους παραγωγούς μηδικής που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συνολικά, ενίσχυση έλαβαν 26.218 παραγωγοί μηδικής από διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 29.523.270,25 ευρώ. Πρόκειται για μια οικονομική παρέμβαση που στόχο έχει να στηρίξει τους αγρότες οι οποίοι υπέστησαν σημαντικές απώλειες εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ζωονόσου. Η ευλογιά των αιγοπροβάτων οδήγησε τις αρμόδιες αρχές στη λήψη έκτακτων μέτρων, μεταξύ των οποίων ήταν και οι περιορισμοί στη διακίνηση ζωοτροφών. Οι περιορισμοί αυτοί επηρέασαν άμεσα τους παραγωγούς μηδικής, καθώς δυσκόλεψαν τη διάθεση της παραγωγής τους και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο εισόδημά τους.

Η διαδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, ενώ για την ολοκλήρωση των πληρωμών αξιοποιήθηκαν στοιχεία από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2025, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, καθώς και οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ψηφιακή διαδικασία επέτρεψε την ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων και την άμεση καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα, διασφαλίστηκε η αξιοπιστία των στοιχείων και η ορθή κατανομή της ενίσχυσης.

Η συγκεκριμένη οικονομική στήριξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον πρωτογενή τομέα, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας των καλλιεργητών μηδικής σε μια περίοδο αυξημένων δυσκολιών. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τις συνέπειες της ζωονόσου αποτελεί βασική προτεραιότητα, με στόχο να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παραγωγή στον αγροτικό τομέα.