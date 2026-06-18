Συναγερμός στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας έπειτα από την νέα εστία ευλογιάς. Θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία ορίζουν μεταξύ άλλων την θανάτωση των μολυσμένων ζώων.

Ανησυχία έχει δημιουργηθεί στην Ηλεία μετά την επιβεβαίωση νέας εστίας ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρως, με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους να δείχνουν πως τα ζώα που νοσούν ανέρχονται στα 95.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, η κινητοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ήταν άμεση. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, προχώρησε στον συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου.

Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν, ενώ από την Παρασκευή (19/06) θα τεθεί σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης στη διασταύρωση προς Φιγαλεία, επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρως-Κυπαρισσίας.

Ο σταθμός θα λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00, πραγματοποιώντας απολυμάνσεις σε οχήματα, γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμό που κινούνται μέσω του συγκεκριμένου κόμβου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή της μετάδοσης της νόσου, ειδικά σε μια περίοδο που ο κτηνοτροφικός κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω των ζωονόσων και του αυξημένου κόστους παραγωγής.

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Παράλληλα, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας καλεί κτηνοτρόφους, μεταφορείς ζώων, επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα και οδηγούς που διέρχονται από την περιοχή να συνεργάζονται με τα συνεργεία απολύμανσης και να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβέσης επισήμανε ότι η εμφάνιση νέου κρούσματος επιβάλλει άμεση κινητοποίηση και αυξημένη προσοχή, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Όπως ανέφερε, ενεργοποιούνται όλα τα διαθέσιμα προληπτικά μέτρα με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, των κτηνοτρόφων και της τοπικής οικονομίας, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για υπεύθυνη στάση από όλους τους εμπλεκόμενους.

Την ίδια ώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και την Πολιτική Προστασία, διαβεβαιώνει ότι θα εφαρμοστεί το σύνολο των προβλεπόμενων μέτρων, ώστε να αποτραπεί η διασπορά της νόσου και να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα της τοπικής κτηνοτροφικής παραγωγής.