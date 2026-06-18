Το σενάριο της δολοφονίας εξετάζεται εξονυχιστικά.

Μία 83χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Πέμπτης μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής, από την κόρη της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το thestival.gr, η κόρη της ηλικιωμένης κάλεσε την Αστυνομία περίπου στις 14:15, αναφέροντας το περιστατικό.

Η 83χρονη φέρεται να βρέθηκε γυμνή στο εσωτερικό του σπιτιού γεγονός που προβληματίζει. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για αυτοψία, ενώ παράλληλα αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν ξεκινήσει εξονυχιστική έρευνα στον χώρο. Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή κάθε πιθανό σενάριο, συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους, προκειμένου να διαπιστωθεί τι μεσολάβησε μέχρι να βρεθεί νεκρή η 83χρονη.

Την απάντηση για τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και κινούνται σε όλα τα επίπεδα, με το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας να παραμένει ανοιχτό και υπό διερεύνηση.