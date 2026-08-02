Εικόνες που κόβουν την ανάσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τη στιγμή της σύγκρουσης των δυο ελικοπτέρων στην Ψάθα.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Κυριακής 2/8 όταν δυο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ψάθα.

Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας φαίνεται η στιγμή της σύγκρουσης των δυο ελικοπτέρων, με το ένα από τα δυο να πέφτει αμέσως μέσα στη δασική έκταση έχοντας πιάσει φωτιά.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7669431271453478166}

«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

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Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές» αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Δείτε βίντεο με τις πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια μετά τη σύγκρουση των δυο ελικοπτέρων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkei59ezpkn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

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