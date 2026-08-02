Ο άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση προσέγγισης και ασφαλούς μεταφοράς του.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Ίμπρου, στα Σφακιά Χανίων, για την ασφαλή μεταφορά ενός 54χρονου τουρίστα από τη Γερμανία, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 54χρονος υπέστη τραυματισμό στο πόδι ενώ διέσχιζε το φαράγγι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Ο ίδιος ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό και την απομάκρυνσή του από το δύσβατο σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης, με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον τραυματία και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε σημείο όπου θα μπορεί να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Οι επιχειρήσεις εξελίσσονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς το φαράγγι της Ίμπρου χαρακτηρίζεται από δύσβατο ανάγλυφο, γεγονός που καθιστά απαιτητικές τις διασώσεις όταν προκύπτουν τραυματισμοί πεζοπόρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες που να προκαλούν ανησυχία για τη ζωή του 54χρονου, ενώ οι αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.