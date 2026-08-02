Πέντε πυροσβεστικά οχήματα και δέκα πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ οι ένοικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Άργους. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Πρόνοιας Ναυπλίου, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε γειτονικά διαμερίσματα. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, κυρίως στον χώρο της κουζίνας, ενώ οι πυκνοί καπνοί που κάλυψαν το κτίριο προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους περιοίκους. Στο σημείο βρέθηκε επίσης συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους στο ηλεκτρικό δίκτυο.

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Οι ένοικοι του διαμερίσματος μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Άργους, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό ή κίνδυνο για την υγεία τους.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.