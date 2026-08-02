Οι υπηρεσίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συντονίζουν τις ενέργειες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση των οικονομικών ενισχύσεων προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Ενέργειες για την κρατική αρωγή σχετικά με τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες σε Αττική, Βοιωτία, στους δήμους 'Αργους- Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλείας, Δωρίδος (Φωκίδα) και Ρεθύμνου πραγματοποιούνται και προγραμματίζονται με στόχο τον συντονισμό για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής.

Οι αρμόδιες αρχές, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκονται σε συνεχείς επικοινωνίες και συνεννοήσεις με τους πληγέντες δήμους και τους αρμόδιους φορείς,

Ειδικότερα, για τον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας πραγματοποιήθηκε συντονισμός με τις δημοτικές αρχές. Το επόμενο διάστημα στο Δήμο θα αναπτυχθούν έξι τριμελείς επιτροπές μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), προερχόμενες από τη ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδας και τη ΔΑΕΦΚ Αττικής και Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσουν τις αυτοψίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα το επιτρέψουν. Στον Δήμο Θηβαίων θα μεταβούν δύο τριμελείς επιτροπές μηχανικών από τη ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδας και τη ΔΑΕΦΚ Αττικής και Κρήτης για την έναρξη των αυτοψιών.

Για τις λοιπές πληγείσες περιοχές έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026, η αποστολή κλιμακίων της ΓΔΑΕΦΚ και συγκεκριμένα της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας, ως εξής:

-Στον Δήμο 'Αργους - Μυκηνών μία τριμελής επιτροπή

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-Στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας μία τριμελής επιτροπή

-Στον Δήμο Αιγιάλειας μία τριμελής επιτροπή

-Στον Δήμο Δωρίδος μία τριμελής επιτροπή

-Στον Δήμο Ρεθύμνου, την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, θα αναπτυχθούν τρεις τριμελείς επιτροπές από τα ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου και Χανίων, προκειμένου να ξεκινήσουν τις απαιτούμενες αυτοψίες.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν εγγράφως όλοι οι πληγέντες δήμοι για το πλαίσιο της ΓΔΑΕΦΚ που αφορά τη χορήγηση των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων, και συγκεκριμένα το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Επιπλέον, ενημερώθηκαν τόσο εγγράφως όσο και τηλεφωνικά οι περιφέρειες και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες σχετικά με το πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού (ΓΔΚΑΣ).

Αποφασίστηκε επίσης ότι μαζί με το φύλλο επανελέγχου που θα παραδίδεται από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, στους πληγέντες θα διανέμεται σύντομο ενημερωτικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τα είδη των οικονομικών ενισχύσεων που δικαιούνται, καθώς και για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησής τους.

Τέλος, με την έναρξη των αυτοψιών, προβλέπεται η συνδρομή της ΓΔΑΕΦΚ προς τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, με τη διάθεση εξειδικευμένων στελεχών που θα υποστηρίξουν την οργάνωση και την υλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες.

Σε ενημερωτικό φυλλάδιο που επισυνάπτεται περιγράφονται αναλυτικά οι οικονομικές ενισχύσεις προς τους πληγέντες μετά από φυσική καταστροφή.

Ειδικότερα όπως τονίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την εκδήλωση φυσικής καταστροφής, κλιμάκια μηχανικών της ΓΔΑΕΦΚ διενεργούν αυτοψίες μετακαταστροφικού ελέγχου σε κτήρια των πληγεισών περιοχών, προκειμένου να εντοπισθούν τα επικίνδυνα κτήρια, εκτιμηθεί εάν τα κτήρια παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση, διαπιστωθεί η έκταση των βλαβών από τη φυσική καταστροφή, ώστε να χορηγηθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε πληγέντες και να οριοθετηθεί η πληγείσα περιοχή.

Οικονομικές ενισχύσεις προς πληγέντες

Αμέσως μετά την κήρυξη των πληγεισών περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών από κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ χορηγούνται σε πληγέντες πολίτες :

1. Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες.

2. Επίδομα για αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής έως 6.000 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%.

Απαιτείται η υποβολή, στον οικείο δήμο, σχετικής αίτησης από τους πληγέντες πολίτες, το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα των 45 ημερών από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής, προσκομίζοντας συνημμένα :

* αντίγραφο του Δελτίου Αυτοψίας της ΓΔΑΕΦΚ, που εκδόθηκε για το πληγέν κτήριο,

* τα φορολογικά τους έντυπα Ε1 και Ε9 τελευταίου φορολογικού έτους,

* πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

* σε περίπτωση ατόμων με αναπηρίες, την απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Σε συνέχεια μετά την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) για την «οριοθέτηση» πληγεισών περιοχών από την φυσική καταστροφή, επιπλέον των ανωτέρω, χορηγούνται:

3. Επιδότηση προσωρινής στέγασης, ποσού από 300 ευρώ έως 500 ευρώ, για πολίτες των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τη φυσική καταστροφή.

4. Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων (που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) με ποσοστό 100% Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (ΔΚΑ).

Απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΑΕΦΚ, σχετικής αίτησης από τους πληγέντες πολίτες. Η αρμόδια υπηρεσία, η αποκλειστική προθεσμία υποβολής αίτησης και απαιτούμενα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, καθορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

Πληροφορίες : Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου & Κρήτης (ΔΑΕΦΚ-ΑΚ)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2131331434, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2131331286, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.