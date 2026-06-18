Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για παράβαση του νόμου «περι όπλων» καθώς και για απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Πρωτοφανείς σκηνές εκτυλίχθηκαν στον Πειραιά την Τετάρτη 17 Ιουνίου, όταν 77χρονος απείλησε με τρίαινα δύο άτομα, μετά από τσακωμό για μια θέση πάρκινγκ. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία ο 77χρονος, γύρω στις δύο το μεσημέρι της 17-6-2026, επί της οδού Μπιζανίου 13 διαπληκτίστηκε με δύο άτομα ηλικίας 42 και 38 ετών. Αιτία του καυγά ήταν μια θέση στάθμευσης στον προαναφερόμενο δρόμο του Πειραιά, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να αποπειράται να τους τραυματίσει με τρίαινα, συνολικού μήκους -130- εκατοστών.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημερώθηκαν για το περιστατικό, μετέβησαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού θεάτρου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενώ κατασχέθηκε και η εν λόγω τρίαινα.

Ο 77χρονος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημερώθηκαν για το περιστατικό, μετέβησαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού θεάτρου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενώ κατασχέθηκε και η εν λόγω τρίαινα. Ο 77χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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