Οδηγός μηχανής, επιτέθηκε και έσπασε το πόδι μιας 23χρονης, επειδή δεν μπορούσε να περιμένει να παρκάρει.

Σοκαριστικές εικόνες και βίντεο καταγράφουν τη στιγμή της άγριας επίθεσης που δέχθηκε μία 22χρονη οδηγός στο Παγκράτι, με αφορμή μία θέση στάθμευσης. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4), όταν η νεαρή γυναίκα επιχείρησε να παρκάρει κοντά στο σπίτι φίλης της. Όπως περιγράφει, κατά τη διάρκεια της μανούβρας έκλεισε προσωρινά τη διέλευση ενός 59χρονου οδηγού μηχανής, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Η στιγμή της επίθεσης

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της 22χρονης, ο άνδρας άρχισε να τη βρίζει και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πέρασε στη βιαιοπραγία. «Με έπιασε από το κολάρο, μου έριξε μπουνιά στο πρόσωπο και με πέταξε πάνω στο αυτοκίνητο. Όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει και να με χτυπάει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το βίντεο-ντοκουμέντο φέρεται να καταγράφει μέρος της επίθεσης, ενώ οι εικόνες αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του περιστατικού, το οποίο εκτυλίχθηκε σε κοινή θέα, μέρα μεσημέρι. Οι φωνές της 22χρονης κινητοποίησαν κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Ένας από αυτούς μπήκε μπροστά για να τη προστατεύσει, ενώ σύντομα συγκεντρώθηκαν αρκετοί πολίτες. Μπροστά στην αντίδραση του κόσμου, ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο και φέρεται να κατευθύνθηκε προς πολυκατοικία της περιοχής.

Όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της περιγράφοντας τον εφιάλτη τον οποίο έζησε. «Η φίλη μου μένει στο Παγκράτι και μου λέει ‘έχω βρει μία θέση σχεδόν κάτω από το σπίτι, στα 50 μέτρα’. Ήμουν στα 100 μέτρα. Πηγαίνω, ανεβαίνω και εκείνη την ώρα κατεβαίνει αυτός ο άνθρωπος από την πολυκατοικία και εγώ έτσι όπως έχω μπει, έχω μπει με τη μούρη στη θέση, κλείνω το μηχανάκι του προσωρινά γιατί θέλω να παρκάρω». Η κατάσταση κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, με τον οδηγό της μηχανής να αντιδρά επιθετικά και να της ζητά να μετακινήσει το όχημά της.

«Και μου λέει, ουσιαστικά, ‘έλα σήκω φύγε. Και τι κάνεις;’ Και στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Αρχίζει και με βρίζει με τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς, τη μάνα μου, ‘χριστοπαναγίες’, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Χυδαιότατα. Και εγώ επειδή είμαι λίγο θηρίο, δεν φοβάμαι τέτοια πράγματα γενικά. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω να φοβάμαι». «Βγαίνω από το αυτοκίνητο. Πριν καλά καλά προλάβω να βγω από το αυτοκίνητο και να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω βάζει το κράνος. Έρχεται, με πιάνει από το κολάρο. Μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο. Με ρίχνει πάρα πολύ βίαια πάνω στο αυτοκίνητο. Εκεί πέφτω και μου σαπίζει το πόδι. Με τη δύναμη που με έριξε το γύρισα τελείως. Έφυγα δηλαδή… Μετά όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει, να με χτυπάει». Οι φωνές της κινητοποίησαν τους κατοίκους της περιοχής, που έσπευσαν να τη βοηθήσουν: «Επειδή ήταν μέρα μεσημέρι. Δηλαδή εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα βγω από το αυτοκίνητο, με τόσους ανθρώπους γύρω και θα μπορέσει ένας άνθρωπος να το κάνει αυτό. Δηλαδή είναι τρελό».

Στο νοσοκομείο η 22χρονη με κάταγμα στο πόδι

Η νεαρή γυναίκα υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 59χρονου από το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση.

