Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Σεβτσένκο στο Χάρκοβο.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν μία αποθήκη κι έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε μία άλλη πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

Επίσης, ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στα νότια της Ρωσίας, αλλά και μία στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη στη βόρεια Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στο Χ.

«Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μία δίκαιη απάντηση» έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2063173457072837006}

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Από την άλλη, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τον οικισμό Σεβτσένκο που βρίσκεται στην περιοχή του Χάρκοβο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε άμεσα την αναφορά από το πεδίο της μάχης.

{https://x.com/warsurv/status/2063201967116300534}