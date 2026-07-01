Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών.

Στη διερεύνηση δύο περιστατικών πρόκλησης φωτιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής, προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με τις κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθησαν ένας 58χρονος ημεδαπός και μία 24χρονη ημεδαπή, οι οποίοι προέβησαν σε καύση παλετών και περιττωμάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στην Βαλανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Η φωτιά επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 25 στρέμματα έκτασης με ξηρά χόρτα και πουρνάρια. Οι δύο υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ημεδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά, σε ελαιώνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση, στην Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 594.632,62 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 134 (92,41%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 (7,59%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

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Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η πιστή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.