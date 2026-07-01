Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι, στη μάχη με τις φλόγες 12 εναέρια και 110 πυροσβέστες.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν εντατικά για τον περιορισμό του μετώπου υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η επιχείρηση κατάσβεσης έχει ενισχυθεί σημαντικά, με συνολικά 110 πυροσβέστες να βρίσκονται στο πεδίο, υποστηριζόμενοι από 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές που συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, επιχειρούν 25 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία κινούνται σε κρίσιμα σημεία του μετώπου. Καθοριστική είναι και η συνδρομή από αέρος, με 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Ένα από τα ελικόπτερα έχει αναλάβει τον ρόλο του εναέριου συντονισμού, διευκολύνοντας τον καλύτερο συγχρονισμό των επιχειρήσεων στο πεδίο.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072286867274207379}

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης σε γειτονικές εκτάσεις. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς στόχος είναι η άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς πριν οι καιρικές συνθήκες ευνοήσουν την επέκτασή της.

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{https://exchange.glomex.com/video/v-djn9r6el3dx5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ήχησε 112 για τη φωτιά στο Καλοπόδι Φθιώτιδας – Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι σε Σφάκα και Ζέλι

Πριν από λίγο μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στα κινητά των κατοίκωνλόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Στην ειδοποίηση καλούνται οι πολίτες που βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες Σφάκα και Ζέλι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Το μήνυμα αναφέρει « Ενεργοποίηση 112, Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες Σφάκα και Ζέλι, παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid036viEVaEFPfvCmPJMKVBcqFxZHunrFsfQD8RMVcyeQNRVjVEAPZJkjMqo8QaYQ86Jl}

Μεγάλη κινητοποίηση από επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Την ίδια ώρα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς, με τη συνδρομή επίγειων και εναέριων μέσων, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Οι Αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η κινητοποίηση των δυναμέων ήταν άμεση καθώς σηκώθηκαν τόσο τα τράκτορ της Νέας Αγχιάλου, όσο και τα PZL από τη Λαμία και τα Canadair από την Ελευσίνα , καθώς και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό (Φλόγα 2). Ισχυρή είναι και η συνδρομή από υδροφόρες, οχήματα των ΟΤΑ. Το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κατεύθυνση την Αταλάντη, προκειμένου να καθοδηγήσει τα εναέρια μέσα. Πληροφορίες του LamiaReport θέλουν να ετοιμάζονται επιπλέον ελικόπτερα Bell με Δασοκομάντος, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς.

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Μήνυμα 112 για την φωτιά στη Φθιώτιδα - «Εκκενώστε προς Ελάτεια»

Το πύρινο μέτωπο είναι σε πλήρη εξέλιξη με το 112 να στέλνει νέο μήνυμα στα κινητά των κινητών της περιοχής ζητώντας εκκένωση προς την Ελάτεια. Όπως αναφέρεται «Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ελάτεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0274uMfzjWT7duhGyTE2fVQzsjCAwVkcxAbUaE3LPX91tKXcQmxJb7JbTZSHUGUwFpl}