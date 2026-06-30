Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και μία γυναίκα υπέστη εγκαύματα από τη μεγάλη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στο Κιλκίς, ενώ υπό πλήρη έλεγχο είναι η κατάσταση σε Κορινθία και Φωκίδα.

Ένας νεκρός και μία εγκαυματίας είναι ο απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/06) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στις 14:30 κοντά σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Δερβένι. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων η φωτιά πήρε μεγάλη έκταση, με τις φλόγες να κατευθύνονται προς τη Λητή.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη. Στο πύρινο μέτωπο κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας.

Παράλληλα, ήχησε δύο φορές ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112». Λίγο μετά τις 17:00, το «112» κάλεσε τους κατοίκους της Λητής να μεταβούν προς το γήπεδο της περιοχής, για την ασφάλειά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εικόνα από το μέτωπο σε Λητή και Δερβένι είναι πλέον καλύτερη.

Σε εξέλιξη η φωτιά στο Κιλκίς

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης της φωτιάς που μαίνεται στους Ακρίτες Κιλκίς. Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (30/06) στη Βόρεια Μακεδονία, σε πολύ κοντινή απόσταση από τα σύνορα.

Η φωτιά πέρασε στην ελληνική πλευρά το απόγευμα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

{https://www.youtube.com/watch?v=twplOIRMBwE}

Πριν καν οι φλόγες περάσουν στην ελληνική πλευρά, ήχησε το «112», καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

{https://x.com/112Greece/status/2071983410885570933}

Σε ύφεση Κορινθία και Φωκίδα

Υπό πλήρη έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Στο μέτωπο επιχείρησαν 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν 3 ελικόπτερα. Λίγο μετά τις 17:50 ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της Φιλοθέης και του Θυμαριώνα να εκκενώσουν προληπτικά προς τη Ξυλοκέριζα.

Ανενεργό χαρακτηρίζεται επίσης το μέτωπο στη Μαριολάτα Φωκίδας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmior7n20yh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε τις προηγούμενες εξελίξεις στο Liveblog του Dnews.