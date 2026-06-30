Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Φωτιά μαίνεται εδώ και λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα Φωκίδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού του μετώπου.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής από όλη τη Φωκίδα, αλλά και από πολλές υπηρεσίες της Φθιώτιδας. Εντολή δόθηκε και στα PZl που βρίσκονται στο αεροδρόμιο Λαμίας για να συνδράμουν στις δυνάμεις κατάσβεσης. Κινητοποίηση και από υδροφόρες του Δήμου Δελφών.