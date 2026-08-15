Πριν από την έναρξη του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από τις ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου, το αεροδρόμιο «εκτελούσε 30 έως 40 εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις την ημέρα», δήλωσε ο Ταβασόλι.

Το αεροδρόμιο στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, επανέλαβε σήμερα τις εσωτερικές πτήσεις μετά από πολλαπλές διακοπές λειτουργίας του λόγω των εχθροπραξιών του Ιράν με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Οι τακτικές πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς στα πιο πολυσύχναστα δρομολόγια εσωτερικού επανήλθαν σήμερα», δήλωσε ο Καζέμ Ταβασόλι, γενικός διευθυντής αεροδρομίων στην επαρχία Χορμοζγκάν, όπου βρίσκεται η πόλη-λιμάνι, σύμφωνα με το IRNA.

Αυτή η επαναλειτουργία έρχεται μετά από έναν «περιορισμό των πτήσεων τις τελευταίες ημέρες», είπε, προσθέτοντας ότι οι επιβάτες μπορούν πλέον να ταξιδεύουν αεροπορικώς προς και από την Τεχεράνη, τη Μασχάντ και το Ισφαχάν.