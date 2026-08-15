Εξαντλημένοι οι ναυτικοί του αεροπλανοφόρου, παρουσιάζουν αυτοκτονικές τάσεις.

Η καταστροφή κρίσιμων υποδομών της αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν από ιρανικά πλήγματα δεν αποτέλεσε μόνο ένα ακόμη επεισόδιο της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν.

Προκάλεσε σοβαρές ανατροπές στην εφοδιαστική αλυσίδα του αμερικανικού 5ου Στόλου και δημιούργησε ένα ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον για το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται επί μήνες στη θάλασσα, όπως αναφέρει το CNN.

Το πλήγμα στον κόμβο του Μπαχρέιν υποχρέωσε τις αμερικανικές δυνάμεις να αναζητήσουν εναλλακτικές οδούς ανεφοδιασμού, με το Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό να αποκτά κομβικό ρόλο. Η αλλαγή αυτή αύξησε δραματικά τις αποστάσεις και την πολυπλοκότητα της επιμελητειακής υποστήριξης, ενώ παράλληλα η παρατεταμένη ανάπτυξη του Lincoln έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και την αντοχή του πληρώματος.

Το Abraham Lincoln είχε αναπτυχθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής από τον Ιανουάριο, αφού προηγουμένως είχε μετακινηθεί από τον Ινδο-Ειρηνικό λόγω της κλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν.

Το Μπαχρέιν ως κρίσιμος κόμβος

Για δεκαετίες, το Μπαχρέιν αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους υποστήριξης των αμερικανικών ναυτικών επιχειρήσεων στον Περσικό Κόλπο. Εκεί βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, ενώ η χώρα λειτουργεί ως βασικό σημείο υποστήριξης για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ιρανική επίθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εγκαταστάσεις που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

Το αποτέλεσμα ήταν να διαταραχθεί ένα δίκτυο ανεφοδιασμού που είχε δημιουργηθεί για να υποστηρίζει επί χρόνια τις επιχειρήσεις του 5ου Στόλου.

Για το Abraham Lincoln, η εξέλιξη αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία. Ένα αεροπλανοφόρο αυτού του μεγέθους απαιτεί τεράστιες ποσότητες καυσίμων, ανταλλακτικών, τροφίμων και άλλων υλικών, ενώ η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα της αεροπορικής του πτέρυγας εξαρτάται από μια σύνθετη και συνεχή αλυσίδα εφοδιασμού.

Από το Μπαχρέιν στο Ντιέγκο Γκαρσία

Με την περιοχή του Περσικού Κόλπου να θεωρείται πλέον ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις γραμμές ανεφοδιασμού, οι Αμερικανοί σχεδιαστές στράφηκαν σε μια πολύ πιο μακρινή λύση.

Το Ντιέγκο Γκαρσία, η στρατηγικής σημασίας ατόλη στον Ινδικό Ωκεανό, μετατράπηκε σε βασικό σημείο υποστήριξης των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η απόσταση από τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή του Κόλπου του Ομάν φτάνει περίπου τα 3.500 χιλιόμετρα, δημιουργώντας μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για τον ανεφοδιασμό.

Η επιλογή είχε και μια δεύτερη συνέπεια: το ίδιο το Ντιέγκο Γκαρσία απέκτησε μεγαλύτερη στρατηγική αξία και, ως εκ τούτου, βρέθηκε στο στόχαστρο του Ιράν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρατίθενται στο ρεπορτάζ, στις 20 Μαρτίου εκτοξεύθηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς προς την περιοχή. Ο ένας έπεσε στη θάλασσα, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Η εξέλιξη αποτυπώνει το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές δυνάμεις: κάθε εναλλακτικός κόμβος ανεφοδιασμού που αποκτά κρίσιμη σημασία μπορεί να μετατραπεί ταυτόχρονα σε πιθανό στόχο.

Ένα αεροπλανοφόρο χωρίς λιμάνι

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τα ανταλλακτικά και τις προμήθειες.

Το Abraham Lincoln έχει παραμείνει στη θάλασσα για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η αποστολή του έχει ξεπεράσει τους 260 ημέρες, ενώ το πλοίο έχει περάσει περισσότερες από 200 ημέρες χωρίς κατάπλου σε λιμάνι.

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε οικογένειες μελών του πληρώματος και σε Αμερικανούς νομοθέτες.

Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ έχει ζητήσει απαντήσεις από την ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την επάρκεια προμηθειών, τις συνθήκες διαβίωσης και την ψυχική υγεία του προσωπικού.

Το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου αριθμεί περίπου 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση μιας τόσο παρατεταμένης ανάπτυξης.

Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο έχει απορρίψει τις περιγραφές περί κατάρρευσης των συνθηκών διαβίωσης, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να υποστηρίζει ότι το Πολεμικό Ναυτικό εξακολουθεί να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη.

«Groundhog Day» για τους ναύτες

Το CNN μίλησε με μέλη του πληρώματος του Lincoln και κατέγραψε μια επαναλαμβανόμενη περιγραφή της καθημερινότητας: μια αίσθηση ότι κάθε ημέρα μοιάζει με την προηγούμενη.

Ναύτες που μίλησαν στο αμερικανικό δίκτυο περιέγραψαν την εμπειρία ως ένα διαρκές «Groundhog Day», με την αβεβαιότητα για το πότε θα επιστρέψουν στην ξηρά να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Για αρκετούς από αυτούς, η τελευταία πραγματική επαφή με την ξηρά έγινε στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο. Ένας ναύτης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει πατήσει στη στεριά ούτε μία φορά μέσα στο 2026.

Η έλλειψη ενός συγκεκριμένου ορίζοντα επιστροφής φαίνεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όπως εξήγησαν στρατιωτικοί ειδικοί στο CNN, οι παρατεταμένες αποστολές γίνονται ιδιαίτερα δύσκολες όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πότε θα τελειώσουν.

Η αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χώρο και τη συνεχή επιχειρησιακή πίεση, μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την ψυχική υγεία του προσωπικού.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά το περιστατικό της 3ης Αυγούστου, όταν ναύτης που ανήκε στην αεροπορική πτέρυγα του Abraham Lincoln πήδηξε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το CNN, ο ναύτης φορούσε σωσίβιο και διασώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα. Επειδή οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν δύσκολες, χρησιμοποιήθηκε ελικόπτερο για τη διάσωσή του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρικό τμήμα του αεροπλανοφόρου και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το πλοίο για περαιτέρω φροντίδα.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε από το Ναυτικό ως επεισόδιο που συνδεόταν με την ψυχική υγεία.

Παράλληλα, οι Stars and Stripes και Navy Times έχουν μεταδώσει αναφορές για περισσότερες από μία απόπειρες μελών του πληρώματος να πέσουν στη θάλασσα. Οι αναφορές αυτές έχουν εντείνει την πίεση προς την αμερικανική στρατιωτική ηγεσία.

Το Ναυτικό, ωστόσο, επιμένει ότι δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στις αυτοκτονικές σκέψεις ή απόπειρες πάνω στο πλοίο και ότι στο πλήρωμα είναι διαθέσιμοι ιατρικοί, θρησκευτικοί και ειδικοί ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Στενοί χώροι, χιλιάδες άνθρωποι και μήνες χωρίς ξηρά

Η δυσκολία της ζωής πάνω σε ένα αεροπλανοφόρο γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν η ανάπτυξη παρατείνεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου και σχολιάστρια του CNN Sabrina Singh, η οποία έχει βρεθεί στο Abraham Lincoln, περιέγραψε τους χώρους διαμονής ως ιδιαίτερα περιορισμένους.

Οι ναύτες και οι πεζοναύτες κοιμούνται σε στενά διαμερίσματα, με πολλές κουκέτες τοποθετημένες η μία πάνω από την άλλη, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως τα ντους και οι εγκαταστάσεις υγιεινής, χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Παράλληλα, το πλήρωμα πρέπει να εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους, επί μήνες, χωρίς τις ανάσες που προσφέρουν οι συνηθισμένες επισκέψεις σε λιμάνια.

Η ερώτηση που επιστρέφει στην Ουάσινγκτον: Ποια είναι η αποστολή;

Η παρατεταμένη παρουσία του Lincoln έχει πλέον μετατραπεί και σε πολιτικό ζήτημα.

Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν να αποσαφηνιστεί ο στρατηγικός στόχος της συνεχιζόμενης ναυτικής επιχείρησης και κατά πόσο η παραμονή ενός αεροπλανοφόρου επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στη θάλασσα μπορεί να διατηρηθεί χωρίς σημαντικές συνέπειες για το προσωπικό και τη μαχητική ετοιμότητα του πλοίου.

Το ερώτημα δεν αφορά μόνο το Abraham Lincoln. Αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διαχειρίζεται έναν πόλεμο που έχει παρατείνει την ανάπτυξη σημαντικών μονάδων πολύ πέρα από τα συνηθισμένα χρονικά όρια.

Η αμερικανική ηγεσία, πάντως, επιμένει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχιστούν όσο χρειαστεί.

Το USS George Washington έρχεται να αντικαταστήσει το Lincoln

Η πιο σαφής ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει την ανάγκη αλλαγής φρουράς είναι η απόφαση για την αποστολή του USS George Washington στη Μέση Ανατολή.

Το αεροπλανοφόρο, που βρισκόταν στον Ειρηνικό, μετακινείται προς την περιοχή προκειμένου να αντικαταστήσει το Abraham Lincoln. Η κίνηση αυτή, όμως, έχει ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες, καθώς η αποχώρηση του George Washington περιορίζει προσωρινά την αμερικανική παρουσία αεροπλανοφόρων στον Ινδο-Ειρηνικό.

Η επιλογή αναδεικνύει έτσι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό: οι ίδιες περιορισμένες δυνάμεις πρέπει να καλύψουν ταυτόχρονα διαφορετικά και εξίσου κρίσιμα μέτωπα.

Το Lincoln είχε ήδη μετακινηθεί από τον Ινδο-Ειρηνικό στη Μέση Ανατολή στις αρχές του 2026, αφήνοντας τότε το George Washington ως το μοναδικό αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην περιοχή του Ειρηνικού.

Η κρίσιμη δοκιμασία για το αμερικανικό Ναυτικό

Η ιστορία του Abraham Lincoln δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο πώς ένα πλήγμα σε μια χερσαία στρατιωτική εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε μια ολόκληρη ναυτική επιχείρηση.

Η απώλεια ή υποβάθμιση ενός κρίσιμου κόμβου, όπως το Μπαχρέιν, δεν σημαίνει απλώς λιγότερες εγκαταστάσεις. Σημαίνει μεγαλύτερες αποστάσεις, δυσκολότερο ανεφοδιασμό, περισσότερη πίεση στα πλοία και στο προσωπικό και ανάγκη αναδιάταξης ολόκληρου του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Και όσο το Abraham Lincoln παραμένει στη θάλασσα δημιουργείται το ερώτημα αν το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό μπορεί να διατηρήσει για πολύ ακόμη έναν τέτοιο ρυθμό επιχειρήσεων χωρίς να αυξήσει το κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό, συντήρηση και συνολική ετοιμότητα.

Η άφιξη του George Washington αναμένεται να δώσει στο Lincoln την πολυπόθητη ανάσα. Ταυτόχρονα, όμως, μεταφέρει μέρος της πίεσης σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη, αποκαλύπτοντας τα όρια που θέτει η διαθεσιμότητα των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων σε έναν πόλεμο που συνεχίζεται.