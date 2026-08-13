Οικογένειες του πληρώματος εξέφρασαν τις ανησυχίες τους προς την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, σε συνάντησή τους με ανώτατα στελέχη στο Σαν Ντιέγκο την περασμένη Πέμπτη.

Οικογένειες στρατιωτικών και μέλη του Κογκρέσου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση ψυχικής υγείας του πληρώματος του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, καθώς 5.000 ναύτες και πεζοναύτες παραμένουν σε αυτό εδώ και πολλούς μήνες, κυρίως λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Δύο κορυφαίες στρατιωτικές εφημερίδες, οι Navy Times και Stars and Stripes, αναφέρουν ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι κακές συνθήκες και η ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Το πλήρωμα βρίσκεται επί 9 μήνες στη θάλασσα και έχει περάσει 250 συνεχόμενες ημέρες χωρίς να πατήσει στη στεριά - ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη εποχή.

Οικογένειες του πληρώματος εξέφρασαν τις ανησυχίες τους προς την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, σε συνάντησή τους με ανώτατα στελέχη στο Σαν Ντιέγκο την περασμένη Πέμπτη. Κατά τη συνάντηση, μία γυναίκα είπε ότι ο σύζυγός της τής έστειλε μήνυμα εκείνη την ημέρα λέγοντας ότι «ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο».

Απόπειρες αυτοκτονίας

Οι Navy Times έδωσαν λεπτομέρειες για απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αποστολής. Η Αναμπέλ Λόμα δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο σύζυγός της προσπάθησε να πηδήξει στη θάλασσα, καθώς η παραμονή του εν πλω συνέχιζε να παρατείνεται.

«Φοβάται. Νομίζει ότι θα αποταχθεί με δυσμενή τρόπο επειδή εξαντλήθηκε και πως η 13χρονη καριέρα του έχει καταστραφεί», τόνισε

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Η εφημερίδα επικαλέστηκε επίσης τη σύζυγο ενός άλλου ναύτη, ο οποίος σε άλλο περιστατικό πάνω στο Lincoln, εμπόδισε συνάδελφό του να πηδήξει στη θάλασσα, αρπάζοντάς τον και επαναφέροντάς τον στο κατάστρωμα.

Ο Μάικ Λέβιν, Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες πάνω στο πολεμικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται στον πέμπτο μήνα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Χ περιέγραψε την κατάσταση ως εξής: «Μούχλα στα μπάνια, χαλασμένες τουαλέτες, πλυντήρια εκτός λειτουργίας για εβδομάδες, μεγάλα διαστήματα χωρίς ζεστό νερό, ένα γεύμα που περιοριζόταν σε μισό φλιτζάνι ρύζι και δύο τορτίγιες. Χωρίς σαπούνι, αποσμητικό ή οδοντόκρεμα».

{https://x.com/MikeLevin/status/2086905931531427933}

Ο Τζέισον Κρόου, Δημοκρατικός βουλευτής από το Κολοράντο και πρώην Ranger του αμερικανικού στρατού, ο οποίος έχει υπηρετήσει στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, προειδοποίησε ότι η πίεση που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους πάνω στο Lincoln «αυξάνεται εβδομάδα με την εβδομάδα».

{https://www.youtube.com/shorts/CABCFONy1nM}

Το πολεμικό πλοίο αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου και αρχικά προοριζόταν για τον Ειρηνικό, όμως εκτράπηκε προς τη Μέση Ανατολή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Έκτοτε, όπως αποκάλυψε το MS Now, το πλήρωμα των περισσότερων από 5.000 ατόμων έχει περάσει μόλις δύο ημέρες στη στεριά: μία στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και μία στο Ομάν τον Ιούλιο. Η αποστολή ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί τον Μάιο, αλλά παρατάθηκε δύο φορές εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Τον Απρίλιο υπήρξε κύμα δημόσιας κριτικής για τις άθλιες συνθήκες πάνω στο αεροπλανοφόρο. Δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που έδειχναν φαγητό κακής ποιότητας και σε περιορισμένες ποσότητες, ενώ υπήρξαν αναφορές για ελλείψεις νερού, μούχλα στα μπάνια και χαλασμένα πλυντήρια.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απέρριψε τις αναφορές ως «ψευδείς ειδήσεις».

{https://x.com/PeteHegseth/status/2045294598252036160}

Ο Guardian επικοινώνησε με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ζητώντας απάντηση στις αναφορές για απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα. Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού απάντησε ότι γνωρίζουν πως «οι παρατεταμένες αποστολές ασκούν σημαντική πίεση στους στρατιωτικούς μας και στις οικογένειές τους και είμαστε ευγνώμονες για την ανθεκτικότητα και τις θυσίες που επιδεικνύουν».

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η υγεία και η ευημερία κάθε ναύτη του Lincoln αποτελούν προτεραιότητα: «Με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη διοίκηση, δεν έχουμε διαπιστώσει αύξηση στις αναφερόμενες σκέψεις αυτοκτονίας ή στις απόπειρες αυτοκτονίας πάνω στο πλοίο».

Με πληροφορίες από Guardian