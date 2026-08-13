Θερμοκρασίες-ρεκόρ έπληξαν τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι Νοτιοκορεάτες αγρότες υποφέρουν από τις θερμοκρασίες-ρεκόρ, καθώς το Χονγκ Κονγκ καταγράφει τις υψηλότερες στην ιστορία του και η Ιαπωνία δοκιμάζεται από την ακραία ζέστη.

Σε ένα χωράφι με πατάτες στην κομητεία Γιανγκού, 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σεούλ, ο Λι Σανγκ-χιόκ έσκαψε στο έδαφος και δεν βρήκε σχεδόν τίποτα που να μπορούσε να σωθεί.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, η σοδειά στην επαρχία Γκανγκγουόν έδειχνε να είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα, οι πατάτες βγαίνουν από το χώμα μαλακές και διαλυμένες, «σαν βρασμένες», καθώς η ζέστη έχει μετατρέψει το έδαφος σε... φούρνο.

«Δεν είναι μόνο ένα ή δύο χωράφια που έχουν πάθει ζημιά. Είναι τόσο απογοητευτικό», δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό SBS.

Η κατεστραμμένη σοδειά του αποτελεί μόνο μία πτυχή ενός εξαιρετικά δύσκολου καλοκαιριού στην ανατολική Ασία, καθώς θερμοκρασίες-ρεκόρ έπληξαν τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ τις τελευταίες εβδομάδες.

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Στις 2 Αυγούστου, η πόλη Γιανγκσάν στα νοτιοανατολικά της χώρας κατέγραψε θερμοκρασία 42,5°C, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί στη Νότια Κορέα από το 1904.

Ο καύσωνας έκτοτε έχει συνδεθεί με τουλάχιστον 31 θανάτους σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την υπηρεσία ελέγχου και πρόληψης ασθενειών της Νότιας Κορέας. Παράλληλα, έχουν πεθάνει περισσότερα από 900.000 ζώα εκτροφής και 1,4 εκατομμύρια ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τον καύσωνα, καλώντας τους πολίτες να «διακόψουν αμέσως όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες».

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιόνγκ, δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι «κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει».

«Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για μια θεμελιώδη αναμόρφωση του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης κρίσεων», είπε, «καθώς αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται νέα κανονικότητα».

Αφόρητη ζέστη στην Ιαπωνία

Στη γειτονική Ιαπωνία, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40°C ή και υψηλότερα σε πολλές περιοχές, ενώ η χώρα κατέγραψε για πρώτη φορά μια ημέρα που χαρακτηρίστηκε «kokushobi», δηλαδή «ημέρα αφόρητης ζέστης». Πρόκειται για μια νέα κατηγορία που εισήγαγε φέτος η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία για θερμοκρασίες άνω των 40°C.

Στο Τόκιο, τρία λιοντάρια πέθαναν πιθανόν από θερμοπληξία σε ζωολογικό κήπο της πόλης.

Οι επιστήμονες λένε ότι αυτές οι ακραίες συνθήκες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου. Ερευνητές του Κέντρου Weather Attribution της Ιαπωνίας διαπίστωσαν ότι ο καύσωνας του Ιουλίου στη χώρα θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατο» να συμβεί χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Υπολόγισαν ότι, χωρίς την υπερθέρμανση που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ένας καύσωνας τέτοιας κλίμακας θα εμφανιζόταν μόλις μία φορά κάθε 10.000 χρόνια.

Ο καύσωνας έπληξε την Ιαπωνία ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ένα φαινόμενο El Nino.

Θερμοκρασίες ρεκόρ στο Χονγκ Κονγκ

Στο Χονγκ Κονγκ, το μετεωρολογικό παρατηρητήριο κατέγραψε θερμοκρασία 36,9°C, την υψηλότερη που έχει σημειωθεί στην περιοχή από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές, το 1884. Την ίδια ώρα, οι εξωτερικές ζώνες του τυφώνα Dolphin μετέφεραν θερμές αέριες μάζες πάνω από την πόλη.

Η θερμοκρασία-ρεκόρ ανέδειξε επίσης τις αδυναμίες του συστήματος προειδοποίησης για την καταπόνηση από τη ζέστη που εφαρμόζει η πόλη για τους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους - το σύστημα παρέμεινε στο χαμηλότερο επίπεδο ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Το υπουργείο Εργασίας του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι εξετάζει το σύστημα προειδοποίησης σε συνεργασία με το μετεωρολογικό παρατηρητήριο.

Στην περιοχή Σιντζιάνγκ της δυτικής Κίνας, ένας μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε θερμοκρασία 50°C τον Ιούλιο, ενώ κύματα καύσωνα έπληξαν και τη βορειοανατολική χώρα. Την ίδια ώρα, η Βόρεια Κορέα ανέφερε μια σειρά από τροπικές νύχτες στην Πιονγκγιάνγκ, κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 25°C.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανέφερε στην πιο πρόσφατη έκθεσή του για το κλίμα στην Ασία ότι ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας κατά την περίοδο 1991-2025 ήταν περίπου διπλάσιος σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες.

Με πληροφορίες από Guardian