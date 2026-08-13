Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο, στον Άγιο Δημήτριο, την Τρίτη το πρωί.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του 34χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα, έξω από χώρο στάθμευσης στον Άγιο Δημήτριο, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ παράλληλα αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

«Δεν μπορώ να το εξηγήσω με τίποτα»

Η αδελφή του 34χρονου αστυνομικού μίλησε στο MEGA το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου, περιγράφοντας την εικόνα που είχε για τον αδελφό της το τελευταίο διάστημα.

«Τον έβλεπα μια χαρά και με την κοπέλα του μίλαγε και βιντεοκλήση κάναμε για να μιλήσουν με τη μικρή και με τους φίλους του βγήκε, δεν ξέρω αν μου κράταγε μυστικά», είπε η αδελφή του.

«Ό,τι έδειξε η νεκροψία, αυτό ξέρω, αυτό ξέρετε. Δεν ξέρω τίποτα παραπάνω και εγώ ψάχνω να βρω», πρόσθεσε, μιλώντας στο MEGA.

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Η ίδια εξέφρασε την αδυναμία της να κατανοήσει τι μπορεί να οδήγησε στην τραγική κατάληξη, καθώς, όπως ανέφερε, δεν είχε αντιληφθεί κάτι που να προμήνυε όσα συνέβησαν.

«Όλα έχουν περάσει από το κεφάλι μου, δε μπορώ να βγάλω άκρη αφού δεν είναι και κάτι εγκληματικής φύσεως. Δεν μπορώ να καταλάβω, τουλάχιστον να βρεθεί κάτι από κάποια κάμερα, να μάθω αν ήταν μόνος του τελικά ή όχι, δεν μπορώ να το εξηγήσω με τίποτα».

Εξετάζουν καρέ-καρέ τις τελευταίες κινήσεις του

Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να «χαρτογραφήσουν» τις συνήθειες και τις τελευταίες κινήσεις του 34χρονου, προκειμένου να συμπληρώσουν τα κενά στην υπόθεση.

Παράλληλα, αναμένουν τα στοιχεία από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι εάν υπήρχε άλλο πρόσωπο μαζί του μέσα στο υπηρεσιακό όχημα πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το οποίο διαθέτει φιμέ τζάμια, έχει ερευνηθεί εξονυχιστικά.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε στοιχείο από το εσωτερικό και το εξωτερικό του οχήματος, θέλοντας να διαπιστώσουν εάν υπήρχε κάποιο άλλο πρόσωπο μαζί με τον 34χρονο πριν το αυτοκίνητο καταλήξει στο αδιέξοδο στενό, όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο σπίτι όπου ο 34χρονος έμενε μαζί με τη σύντροφό του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε κάποιο στοιχείο που να μπορούσε να εξηγήσει τι είχε προηγηθεί ή να καταδείξει κάτι που ενδεχομένως είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στον αστυνομικό, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών.

Στο μικροσκόπιο οι τοξικολογικές εξετάσεις

Η 38χρονη σύντροφός του φέρεται να έχει αναφέρει στις Αρχές ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια περίοδος έντασης μεταξύ τους. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο εύρημα που να εξηγεί τις συνθήκες του θανάτου.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να είναι διαθέσιμα σε περίπου έναν μήνα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών εξετάζουν εάν ο 34χρονος, ο οποίος ήταν ερασιτέχνης τερματοφύλακας και είχε αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες, είχε κάνει χρήση κάποιας ουσίας.

Το ενδεχόμενο αυτό ερευνάται σε συνδυασμό και με την παρουσία αλκοόλ στο αυτοκίνητο, καθώς οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν εάν κάποια ουσία, σε συνδυασμό με το αλκοόλ, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ή να συμβάλει στην εκδήλωση του πνευμονικού οιδήματος που αναφέρθηκε κατά τη νεκροψία.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις και να συγκεντρωθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές, με τις Αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες ώρες της ζωής του 34χρονου.