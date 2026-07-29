Ο οδηγός της μηχανής δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου, με θλαστικά τραύματα, ένας 24χρονος αστυνομικός και δύο 19χρονοι αναβάτες μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του δικύκλου δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης του αστυνομικού και επιχειρώντας να αποφύγει τον έλεγχο, τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε, ενώ τραυματίστηκαν ο ίδιος και ο συνεπιβάτης του.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στον συνοικισμό του Ηφαίστου Κομοτηνής. Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός της μηχανής δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και νοσηλεύεται φρουρούμενος, καθώς τελεί υπό σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.