Στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου, με θλαστικά τραύματα, ένας 24χρονος αστυνομικός και δύο 19χρονοι αναβάτες μοτοσικλέτας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του δικύκλου δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης του αστυνομικού και επιχειρώντας να αποφύγει τον έλεγχο, τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε, ενώ τραυματίστηκαν ο ίδιος και ο συνεπιβάτης του.
Το περιστατικό συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στον συνοικισμό του Ηφαίστου Κομοτηνής. Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός της μηχανής δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και νοσηλεύεται φρουρούμενος, καθώς τελεί υπό σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.