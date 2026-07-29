Γυναίκες καταγγέλλουν τον Τζάρεντ Λέτο για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά, όταν ακόμα ήταν έφηβες.

Σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Τζάρεντ Λέτο: Το Σκοτεινό Μυστικό του Χόλιγουντ» –που προβλήθηκε την Τετάρτη– συνολικά 10 γυναίκες καταγγέλλουν τον τραγουδιστή και ηθοποιό, εννέα εκ των οποίων, σύμφωνα με το BBC, για πρώτη φορά.

Μία από τις γυναίκες κατηγορεί τον βραβευμένο με Όσκαρ Λέτο ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά σε μοτέλ όταν ήταν 17 ετών. Μια άλλη ισχυρίζεται ότι την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19 ετών, ενώ η τρίτη γυναίκα που εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ περιγράφει πως φέρεται να είχε σεξουαλικές επαφές με τον Λέτο στην Καλιφόρνια όταν ήταν 17 ετών, κάτω από την ηλικία συναίνεσης, κάτι που επομένως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βιασμός. Ισχυρίζεται, παράλληλα, ότι ο ηθοποιός «απέτρεψε» συζήτηση σχετικά με την ηλικία συναίνεσης που είναι τα 18 στην πολιτεία.

Εν τω μεταξύ, τέταρτη γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Λέτο, αρχηγός της μπάντας «Thirty Seconds to Mars», της έκανε επανειλημμένα τηλεφωνήματα με σεξουαλικό περιεχόμενο όταν ήταν 16 ετών και, τουλάχιστον μία φορά, της πρότεινε ερωτική συνεύρεση.

Στο ντοκιμαντέρ του BBC αναφέρεται ότι υπάρχει συμφωνία εμπιστευτικότητας που ζητήθηκε να υπογράψει η τέταρτη γυναίκα για να την εμποδίσουν να συζητήσει τη σχέση της με τον Λέτο. Εκείνη αρνήθηκε να την υπογράψει.

Τέσσερις άλλες γυναίκες κατηγορούν επίσης τον Λέτο ότι τους έκανε «περίεργες και συχνά πολύ σεξουαλικές» τηλεφωνικές κλήσεις όταν ήταν νεότερες.

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Όλες οι καταγγελίες των γυναικών που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ αφορούν το χρονικό διάστημα μεταξύ 2002 και 2016, όταν ο ηθοποιός, τώρα 54 ετών, ήταν 30 και 40 ετών.