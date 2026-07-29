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Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο έχουν ριχθεί στη «μάχη» με τις φλόγες.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

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Ήχησε 112 για ετοιμότητα

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