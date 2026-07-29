Μήνυμα 112 για δασική φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου – Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι

Φωτιά μαίνεται στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, με την Πολιτική Προστασία να τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση του μετώπου και επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Το μήνυμα του 112

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid02G5bgsfZbhAVLdfANatiCXZwVQX92WEhoSdreGNdfh4VzQVrX7N5wRKXxAdc435Mcl}

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 54 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερα ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082431440726233527}

Ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν το έργο των πυροσβεστών

Δύσκολες συνθήκες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Οι δυνατές ριπές ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν.