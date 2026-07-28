Οι κυρώσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να ανασταλεί άμεσα η λειτουργία των καταστημάτων σούπερ μάρκετ της εταιρείας σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας συνθήκες πλήρους αβεβαιότητας για περίπου 170 εργαζόμενους που απασχολούνται στα 11 καταστήματα της MERE στην Ελλάδα.

Σε αναστολή λειτουργίας και των 11 καταστημάτων σούπερ μάρκετ που διατηρεί στην Ελλάδα προχώρησε η ρωσικών συμφερόντων αλυσίδα MERE, αφήνοντας στον αέρα περίπου 170 εργαζόμενους και δεκάδες προμηθευτές.

Η απόφαση ελήφθη αμέσως μετά την εφαρμογή της 21ης δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εγκρίθηκε στις 23 Ιουλίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ένταξη του ρώσου δισεκατομμυριούχου Sergey Shnayder, συνιδρυτή και ιδιοκτήτη της μητρικής Svetofor, στον νέο κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα. Η MERE διαθέτει περισσότερα από 2.200 εκπτωτικά καταστήματα στη Ρωσία.

Η εξέλιξη ανάγκασε την ελληνική θυγατρική της MERE, Torg Hellas να κατεβάσει προσωρινά ρολά στα καταστήματα που λειτουργούσε. Μάλιστα εκτός από την Ελλάδα, ανάλογες κινήσεις έγιναν και σε άλλες χώρες.

Αγωνία για τους εργαζομένους της MERE

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας ζητεί κυβερνητική παρέμβαση, προειδοποιώντας για κινδύνους ακόμη και ως προς την έκδοση των εγγράφων που απαιτούνται για λύση συμβάσεων και παροχές ανεργίας. Ζητεί να εξεταστεί κάθε νόμιμη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας και να διασφαλιστούν μισθοί, εισφορές και εργασιακά δικαιώματα.

Υπόμνημα - Αίτημα παρέμβασης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πέλλας, για τις σοβαρές επιπτώσεις που δημιουργούνται στους εργαζόμενους της εταιρείας MERE Ελλάδας, μετά την άμεση εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων που αποφασίστηκαν σε βάρος των ιδιοκτητών του ομίλου:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΘΕΜΑ: Προστασία των θέσεων εργασίας και άμεση εξεύρεση λύσης για τη συνέχιση της λειτουργίας της Mere (Torg Hellas) Ελλάδας μετά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις σοβαρές επιπτώσεις που δημιουργούνται στους εργαζόμενους της εταιρείας MERE Ελλάδας μετά την άμεση εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων που αποφασίστηκαν σε βάρος των ιδιοκτητών του ομίλου.

Οι κυρώσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να ανασταλεί άμεσα η λειτουργία των καταστημάτων της εταιρείας σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας συνθήκες πλήρους αβεβαιότητας για περίπου 170 εργαζόμενους που απασχολούνται στα 11 καταστήματα της MERE στην Ελλάδα.Α

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο κατάστημα των Γιαννιτσών, όπου σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πέλλας με εργαζόμενους της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την αγωνία τους για το εργασιακό τους μέλλον, δηλώνοντας ότι μέχρι την επιβολή των κυρώσεων η εργοδότρια εταιρεία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντί τους, καταβάλλοντας κανονικά τους μισθούς και τηρώντας τις εργασιακές της υποχρεώσεις.

Σήμερα, όμως, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση, χωρίς να γνωρίζουν αν και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Παράλληλα, εκφράζουν τον έντονο φόβο ότι, σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, ενδέχεται να μην μπορούν να λάβουν ούτε τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους και την υπαγωγή τους στις παροχές ανεργίας της ΔΥΠΑ, καθώς, σύμφωνα με όσα τους έχουν γνωστοποιηθεί, έχουν δεσμευθεί τα περιουσιακά στοιχεία και η δυνατότητα οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε παράπλευρες απώλειες διεθνών ή ευρωπαϊκών πολιτικών αποφάσεων.

Οι άνθρωποι αυτοί δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις αιτίες που οδήγησαν στην επιβολή των κυρώσεων και δεν είναι δυνατόν να βρεθούν χωρίς εργασία, χωρίς εισόδημα και χωρίς τη δυνατότητα άσκησης ακόμη και των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

Η Πολιτεία οφείλει να εξαντλήσει κάθε νόμιμη δυνατότητα ώστε η εφαρμογή των κυρώσεων να μην οδηγήσει στην απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε την άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων Υπουργείων, καθώς και των τοπικών πολιτικών και αυτοδιοικητικών αρχών, προκειμένου να αναζητηθούν άμεσα όλες οι νόμιμες λύσεις που προβλέπονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άμεση παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αναζήτηση λύσης που θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα, εφόσον αυτό είναι νομικά εφικτό.

Την προστασία και διασφάλιση του συνόλου των περίπου 170 θέσεων εργασίας στα 11 καταστήματα της MERE.

Την άμεση διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι δεν θα στερηθούν κανένα εργασιακό, ασφαλιστικό ή μισθολογικό τους δικαίωμα εξαιτίας της εφαρμογής των κυρώσεων.

Την έκδοση κάθε αναγκαίας διοικητικής ή ειδικής άδειας που απαιτείται ώστε να μπορούν να καταβληθούν μισθοί, αποζημιώσεις, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές νόμιμες υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους, εφόσον αυτό προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, να εξασφαλιστεί άμεσα ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν χωρίς καμία καθυστέρηση τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη λύση των συμβάσεών τους, ώστε να μπορέσουν να εγγραφούν στη ΔΥΠΑ και να λάβουν επίδομα ανεργίας και κάθε άλλη προβλεπόμενη παροχή.

Την πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, της ελληνικής διοίκησης της εταιρείας, εκπροσώπων των εργαζομένων και της ΓΣΕΕ, με στόχο την εξεύρεση εφαρμόσιμης λύσης.

Καλούμε τους Βουλευτές της Πέλλας να αναλάβουν άμεσα κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και να ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Καλούμε επίσης τον Δήμο Πέλλας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Αντιπεριφέρεια Πέλλας να σταθούν έμπρακτα στο πλευρό των εργαζομένων και να συμβάλουν με κάθε διαθέσιμο θεσμικό μέσο στην εξεύρεση λύσης.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δηλώνει ότι θα βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους, υπερασπιζόμενο το δικαίωμά τους στην εργασία, στην αξιοπρέπεια και στην κοινωνική προστασία.

Καμία πολιτική ή οικονομική εξέλιξη δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια θέσεων εργασίας ή τη στέρηση των νόμιμων δικαιωμάτων ανθρώπων που δεν έχουν καμία ευθύνη για τις αποφάσεις που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.

Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας