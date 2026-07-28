Μακριά από τις κάμερες οι συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, ενώ εκεί έφτασε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο συναντάται αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου τους εναντίον του Ιράν και αποτελεί το όγδοο τετ α τετ του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Η τελευταία συνάντησή τους από κοντά ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγο πριν από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Μακριά από τις κάμερες οι συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου

Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Νετανιάχου έφτασαν «αθόρυβα» στον Λευκό Οίκο, μπαίνοντας από πλαϊνή είσοδο της Δυτικής Πτέρυγας, χωρίς να βγει ο Τραμπ να τους υποδεχθεί. Επίσης, δεν μπήκαν οι δημοσιογράφοι και οι εικονολήπτες στο Οβάλ γραφείο, προκειμένου να κάνουν ερωτήσεις στους ηγέτες, όπως συχνά προτιμά να κάνει ο Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έμεινε στον Λευκό Οίκο για λίγο περισσότερο από μία ώρα, προτού αποχωρήσει.

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Λίγο μετά την άφιξη του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, στον λογαριασμό του στο Χ αναρτήθηκαν φωτογραφίες από την προετοιμασία του ίδιου και των συνεργατών του για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2082123875668943320}

Ζελένσκι: Συζητήσαμε την άδεια για τους Patriot

Μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανάρτησε φωτογραφίες από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε καλή, ενώ ανέφερε ότι συζήτησαν για την άδεια κατασκευής Patriot, που υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ουκρανία από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

«Ο πρόεδρος κι εγώ συζητήσαμε τις άδειες για την παραγωγή Patriot και διάφορες άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Επίσης, μιλήσαμε για τη διπλωματία. Είναι σημαντικό να αναζωογονηθεί η διπλωματική διαδικασία. Οι ομάδες μας θα κανονίσουν τις λεπτομέρειες για την περαιτέρω επικοινωνία τους», έγραψε σε ανάρτηση ο Ουκρανός πρόεδρος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη των ΗΠΑ.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2082125765634822619}

Φωτ.: EPA/SHAWN THEW / POOL